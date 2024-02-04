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影／日JR車站旁傳火警！火勢逼近鐵軌釀停駛 800乘客緊急疏散

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本東京都大田區JR大森車站旁的商店街4日上午傳出火警，由於火勢持續蔓延且逼近鐵軌，部分區間段停駛，預計下午2點恢復正常通行。取自X
日本東京都大田區JR大森車站旁的商店街4日上午傳出火警，由於火勢持續蔓延且逼近鐵軌，部分區間段停駛，預計下午2點恢復正常通行。取自X

日本放送協會（NHK）報導，日本東京都大田區JR大森車站旁的商店街4日上午傳出火警，由於火勢持續蔓延且逼近鐵軌，工作人員緊急疏散約800名乘客，且京濱東北線大宮至大船區間及東海道線品川至橫濱區間均停駛，預計下午2點恢復正常通行。

東京消防廳指出，靠近JR大森車站鐵軌的一間餐廳，4日上午10點10分發生火警，由於火勢之大且逐漸燒向鐵路，消防當局出動至少24輛消防車救火。

從目擊民眾拍攝畫面可見大火狂竄超過1層樓高，火舌甚至噴出人行道，現場甚至數度傳出爆炸聲響，不少建物內物品被炸到馬路上，畫面相當駭人。

起火餐廳是一棟1樓為拉麵店的3層樓建築物，而火勢也蔓延到隔壁建築，目前火勢尚未被撲滅。

根據消防人員透露，確定有1人受傷，已被送往醫院搶救。

日本 餐廳

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