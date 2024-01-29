火速切割！伊朗外交部否認涉入美軍基地遇襲事件

俄羅斯RT電視台報導，美軍駐敘利亞和約旦邊境的軍事基地28日遭無人機攻擊，造成3名美軍喪生及34人受傷，而伊朗扶植的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance）宣稱作案，對此伊朗外交部29日出面和攻擊切割，嚴正否認是幕後主使。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）表示德黑蘭並未涉入美軍駐約旦基地遭無人機攻擊事件，「誠如先前明確表示，該抵抗運動組織要為當地戰爭罪行及屠殺負責」，「他們並不聽從伊朗指示。這些武裝團體依循自身原則、優先事項和國家人民福祉做出決定和採取行動」。

英國衛報報導，該次攻擊行動是美軍自中東局勢升溫後首次傳出士兵陣亡，導致美國和伊朗瀕臨直接軍事衝突。

自從以巴衝突爆發後，美軍幾乎每天遭到來自伊拉克和敘利亞的武裝部隊以無人機和飛彈襲擊。對於28日遭襲事件，美國總統拜登嚴厲譴責「卑鄙」且誓言反擊。

對此美國方面也無意迂迴，許多政治人物直接將矛頭指向伊朗。英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）同樣指向德黑蘭，並要求該國「緩和區域局勢」。

儘管兩國均堅稱希望避免軍事衝突，不過隨著事件升級的影響，現在恐怕難以避免。

伊朗扶植的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」屬於傘式組織，其中包括「真主黨旅」（Kata'ib Hezbollah），雙方曾在伊拉克共同進行武裝活動。長期以來，該武裝團體一直試圖將美軍趕出伊拉克和敘利亞，如今在以巴衝突背景下更強化武裝行動、擴大戰場。