金正恩監督巡弋飛彈試射行動 飛彈飛行時間逾2小時 精準擊中目標
韓聯社引述朝鮮中央通訊社29日報導，北韓領導人金正恩監督潛射巡弋飛彈試射行動，同時視察核動力潛艇建造計畫進度。
北韓試射的新型「火箭矢-3-31」（Pulhwasal-3-31）巡弋飛彈在飛行7,421至7,445秒後精準擊中東海海域一處預設目標小島，飛行時間超過兩小時，除此之外並未透露更多細節，該行動可視為北韓極力加強搭載戰術核彈頭的能力。
金正恩宣稱試射成功，稱這項計畫的執行，戰略意義重大，旨在建立強大的海軍。
南韓聯合參謀本部28日表示北韓於當日上午8點左右在東海新浦附近海域發射數枚巡弋飛彈，這是北韓今年二度發射巡弋飛彈。
北韓24日證實首度試射新款名為「火箭矢-3-31」的巡弋飛彈，巡弋飛彈飛行高度低且機動性強，可更好躲避飛彈防禦系統。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言