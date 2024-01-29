金正恩監督巡弋飛彈試射行動 飛彈飛行時間逾2小時 精準擊中目標

韓聯社引述朝鮮中央通訊社29日報導，北韓領導人金正恩監督潛射巡弋飛彈試射行動，同時視察核動力潛艇建造計畫進度。

北韓試射的新型「火箭矢-3-31」（Pulhwasal-3-31）巡弋飛彈在飛行7,421至7,445秒後精準擊中東海海域一處預設目標小島，飛行時間超過兩小時，除此之外並未透露更多細節，該行動可視為北韓極力加強搭載戰術核彈頭的能力。

金正恩宣稱試射成功，稱這項計畫的執行，戰略意義重大，旨在建立強大的海軍。

南韓聯合參謀本部28日表示北韓於當日上午8點左右在東海新浦附近海域發射數枚巡弋飛彈，這是北韓今年二度發射巡弋飛彈。

北韓24日證實首度試射新款名為「火箭矢-3-31」的巡弋飛彈，巡弋飛彈飛行高度低且機動性強，可更好躲避飛彈防禦系統。