日本H2A火箭成功升空 搭載情蒐衛星可監控北韓動向

日本H2A運載火箭48號機今天下午在日本鹿兒島縣的種子島太空中心升空，而火箭上搭載可監測北韓的情蒐衛星也與火箭分離並進入預定軌道，宣告發射成功。

日本放送協會（NHK）報導，H2A運載火箭48號機今天下午1時44分升空。日本政府的情蒐衛星「光學8號」在發射約20分鐘後成功與火箭分離並進入預定軌道。

「光學8號」衛星可以從距離地面數百公里的高空捕捉全球各地影像。除監控北韓發射場動向，該衛星也可提供災害發生時的損害狀況等資訊。

這是H2A運載火箭連續42次發射成功，成功率達97.92%。不過H2A的發射費用高昂且設備老化，預計H2A火箭50號機在2024年度發射完畢後，將完全被後繼新型火箭H3取代。

而火箭H3二號機預計於2月15日升空，將是日本繼首次試射失敗後，睽違約1年再度挑戰發射H3火箭。