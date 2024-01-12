聽新聞
test
0:00 / 0:00

AI假訊息、極端氣候 全球最大風險

聯合報／ 編譯簡國帆／綜合報導
極端氣候越來越尋常，現代人的生活環境越來越惡劣。聯合報系資料照
極端氣候越來越尋常，現代人的生活環境越來越惡劣。聯合報系資料照

達沃斯世界經濟論壇（ＷＥＦ）十日發布調查報告指出，風險專家認為人工智慧（ＡＩ）技術所驅動的不實資訊、及極端天候，最可能在未來幾年引發全球危機，其中不實資訊為全球經濟的頭號立即風險，極端天氣則是最大的長期威脅。

ＷＥＦ在訪調近一千五百名專家、產業領袖及決策者後，發布「全球風險報告」，將全球風險分為短期（未來兩年）與長期（未來十年），不實資訊與虛假資訊是未來兩年的最嚴重風險，凸顯ＡＩ技術進展之快也正創造新問題或使既有問題惡化。短期的第二、三大風險則分別是極端天候事件與社會極化。

這份報告的作者群擔心，ChatGPT等生成式ＡＩ聊天機器人蓬勃發展，意味著細緻的合成內容會被用於操弄族群意見，且能操弄的人不再限於具備特殊技能者。這份報告是由ＷＥＦ、Marsh Mclennan及蘇黎世保險集團共同撰寫。

隨著多國今年都將舉行大選，報告警告，「不實和虛假資訊的散布、及資訊傳播工具的廣泛使用，可能削弱新當選政府的合法性」，「引發的動盪可能包括暴力抗議、仇恨犯罪、民間對抗和恐怖主義活動等」。

ＡＩ也將是預定一月十五日開幕的ＷＥＦ年會熱議話題，OpenAI執行長奧特曼、微軟執行長納德拉及ＡＩ產業主管都將與會。法國總統馬克宏、大陸總理李強、美國國務卿布林肯等都將參加。

最嚴重的前四大長期風險依序是極端天候事件、地球系統出現重大變化、生態多元性損失和生態系崩毀、以及天然資源短缺，全都與環境有關。第五、六大風險則分別是不實和虛假資訊、ＡＩ技術的負面結果。

調查也指出，三分之二的受訪風險專家預期，未來十年將出現多極化或碎片化的世界秩序，「在這種秩序下，中等國家和大國將爭奪、制定並推行地區規則和規範」。

風險 馬克宏

延伸閱讀

宜蘭2綠營人員冒用地檢署名義發假訊息 涉犯選罷法漏夜送辦

影／外媒頻報導中國介選 賴清德喊話：注意假訊息認知作戰

盤點全球CEO今年荒唐事 億萬富翁約架籠鬥到執行長半裸按摩統統有

MLB／道奇豪擲12億美元還沒打算停手！傳看上水手重砲

相關新聞

反擊青年運動 美擬攻葉門本土

伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」頻頻攻擊紅海商船，紐約時報十日報導，美國及其盟邦正考慮出手報復，可能攻擊葉門本土。

AI假訊息、極端氣候 全球最大風險

達沃斯世界經濟論壇（ＷＥＦ）十日發布調查報告指出，風險專家認為人工智慧（ＡＩ）技術所驅動的不實資訊、及極端天候，最可能在...

巴紐警察罷工 暴民搶劫已致16死

巴布亞紐幾內亞警察和公共部門抗議減薪於十日展開抗爭，首都莫士比港出現大規模搶劫與縱火，包括北部拉埃在內已有十六人死亡，莫...

歐盟官員爆料 川普曾嗆「歐洲遇襲 美絕不救」

英國衛報報導，歐盟內部市場事務執行委員布勒東九日爆料，美國前總統川普四年前曾當面對歐盟執委會主席范德賴恩嗆聲，表示若歐洲...

譴責紅海襲擊 安理會要求青年運動停手

聯合國安理會十日通過由美國和日本起草的決議，要求葉門叛軍「青年運動」立刻停止襲擊經過紅海的船隻。

肖爾茨總理：不論出身及膚色 德國保護所有人

（德國之聲中文網）德國總理肖爾茨於周四（1月11日）譴責了極右翼分子據稱計劃在他們掌權時驅逐數百萬移民的行動。他表示，德國會保護所有人，不論他的出身以及膚色。 他在X上寫道，"我們不允許有人用移民背

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。