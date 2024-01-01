地震警報響起做什麼？最多日本人只是盯著手機螢幕看

日本石川縣能登地方1日下午4時10分左右發生芮氏規模7.6強震，能登震度7級、新潟縣中越有6級，石川縣石輪島市已觀測到120公分的海嘯。日本學者之前調查發現，在地震警報響起時，有六成民眾會盯著手機看，沒有盡速避難或做防護，籲民眾聽見警報聲就要保護自己，不要再看手機。

今年5月能登地方發生最大震度6級的強震。同志社大學心理系教授中谷內一，針對石川、富山與新潟三縣的居民做網路調查，得到1620人的回答。約65%的人表示，那時在地震發生之前，有查覺手機的警報響起。

針對這1千人追問，手機警報響起後的反應為何；最多人回答第一個動作是抓起手機看，占37%。至於第二個行動，有近六成的人只是「持續等警報」或「靜觀其變」等，有三成二的民眾表示準備地震的搖晃要開始；僅二成五的人表示，會確認周圍有沒有危險物品、保護頭部、蹲下來防護。

中谷內表示，雖然接到地震速報被手機吸引是人類的自然反應，但還是要盡快保護自己。