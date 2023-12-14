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人工智慧新德里峰會 農業應用列主題優先項目

中央社／ 新德里14日專電

「人工智慧全球夥伴聯盟」（GPAI）2023年峰會今天在德里閉幕，與會官員採納新德里宣言，同意把人工智慧（AI）在農業領域的應用列為「主題優先項目」。

GPAI是由日本、韓國、美國、德國等28個會員國加上歐洲聯盟（EU）所組成，旨在縮短AI理論與實踐之間的差距，12日至14日在新德里舉辦峰會，會員國AI、科技相關部門首長與會，印度總理莫迪（Narendra Modi）出席開幕儀式。

與會官員昨天一致通過新德里宣言，「數位印度」（Digital India）平台今天公布內容。

11月初，全球首屆人工智慧安全高峰會（AI SafetySummit）在英國舉辦，並發布「布萊切利宣言」（Bletchley Declaration）；布萊切利宣言聚焦於如何監管AI可能帶來的風險，而新德里宣言則是偏向於AI的有利應用。

根據新德里宣言，GPAI將把AI在永續農業領域的應用列為「主題優先項目」（thematic priority），在符合風險比例原則的情況下，利用AI增加糧食產量、再造生態系統、緩和氣候變遷、改善土壤品質，以及提升農業勞工技能。

與會官員體認到AI的發展速度以及創造經濟成長的潛力，相信AI發展應以民主與人權價值為根本，確保個資安全、維護智慧財產權，並承諾共同研擬出相關管理條規、政策與標準。

此外，與會官員同意確保AI關鍵資源取得的公平性，這些資源包括計算、資料搜集、演算法、軟體、實驗平台等，打造多元且具包容性的AI生態系統。

宣言並說，GPAI將追求會員多元化，並且聚焦於中低收入的國家，在共享價值之下，廣納專業知識、國家與區域性觀點以及經驗。

另一方面，印度主管電子與科技國務部長強德拉謝克（Rajeev Chandrasekhar）也透過社群平台X表示，醫療領域也將是GPAI夥伴國家的AI應用重心。

強德拉謝克補充，GPAI將致力於讓「南方世界」國家乃至於全人類都能從AI的應用中受惠。

新德里 印度

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