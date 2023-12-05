COP28／核廢卡關 學者：政院別當縮頭烏龜

目前我國核廢處置場及地下實驗室卡關、核一、二廠乾式貯存場也陷僵局，但核安會卻表示，核廢選址等行政程序由經部負責、公布；學者認為，「行政院不該當縮頭烏龜」，應盡快出面協調。

立法院教育文化委員會昨審查核安會總預算，立委黃國書指出，最終處置場涉及公投多年無下文盼能廢除，而地下實驗室為高放處置的里程碑，國際原子能總署（ＩＡＥＡ）也要求先建置，因此要求核安會說明建置進度。核物料管制組長陳鴻斌表示，台電規畫二○三三年興建地下實驗室，近兩年開始討論、規畫，待爭取經費後就向芬蘭取經建置。

陳鴻斌說明，國內低放最終處置設施場址設置條例主管機關是核安會，高放射性最終處置尚無法源，經部表示將擔下立法責任，因此待經部公布高放處置場設置條例後，低放射性廢棄物最終處置也將合併；國際針對行政、安全分工明確，核安會組改後也落實此模式，避免球員兼裁判。

但清大原科中心主任葉宗洸認為，行政院不該當縮頭烏龜，把最終處置場及乾式貯存問題拋給經部，各縣市政府不會願意舉辦此公投，台電也無法強求，若要辦應由行政院負責、協調，並辦全國性，而非地方性的公投。

葉宗洸坦言，不管未來核電廠是延役或除役，都須拿出核一、二廠的核廢，因此應優先在既有電廠啟用乾式貯存場，不必額外花錢建置暫時的實驗室，就國際原子能總署要求興建，也僅為建議，台灣大可跳過這一步，盡速完成選址條例立法，不管高、低放處置場選址，都不再是問題。

至於ＣＯＰ28峰會提倡核電提升至現行的三倍，核安會主委陳東陽表示每個國家對於能源配比有其考量，國家能源政策交由經濟部說明。