COP28／逐步淘汰化石燃料 熱議

今年聯合國氣候峰會（COP28）最具爭議性的議題之一，是全球應該「逐步淘汰」化石燃料，或是「逐步減用」即可。各國爭辯不休之際，傳出COP28主席賈比爾先前宣稱，沒有科學證據顯示，必須逐步淘汰化石燃料，才能控制全球氣溫升幅不超過攝氏1.5度，這段發言讓氣候科學家感到驚恐。

據「衛報」3日公布的影片，賈比爾11月21日在「女性改變氣候」論壇，被愛爾蘭前總統羅賓森問到，是否願意帶頭逐步淘汰化石燃料時，他回答說：「沒有科學根據、也沒有情境指出，逐步淘汰化石燃料，就能讓全球氣溫升幅控制在攝氏1.5度」。

他說：「除非你想讓世界重回洞穴時代，不然請秀出能逐步淘汰化石燃料，又能兼顧永續社經發展的路徑圖」，他「未報名與製造恐慌者討論」。然而，他同時強調，攝氏1.5度是他的指引之星，逐步減少和逐步淘汰化石燃料勢不可免，但必需真誠、嚴肅、務實對待。

賈比爾出任COP28主席一直充滿議論，他是阿拉伯聯合大公國的氣候特使，但也身兼國營的阿布達比國家石油公司（ADNOC）執行長。

化石燃料的未來是COP28大會討論焦點，科學報告顯示，必須迅速削減化石燃料，才能讓全球暖化的升溫程度不超過攝氏1.5度，這也是巴黎氣候協定的目標。科學家警告，升溫若超過攝氏1.5度，人類和生態系統將更難適應。