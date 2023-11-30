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前進2023 COP28UAE／認識COP28 切入五大看點

聯合報／ 國際中心／綜合報導
一名男子廿九日走過聯合國氣候峰會會場杜拜世博城，峰會將在卅日開幕。（歐新社）
一名男子廿九日走過聯合國氣候峰會會場杜拜世博城，峰會將在卅日開幕。（歐新社）

全球破紀錄高溫和極端氣候災難頻傳，顯示有必要採取緊急行動因應氣候災難。法新社報導，ＣＯＰ28五個值得關注的面向，包括能源轉型、損失與損害基金、氣候資金缺口、甲烷和糧食系統以及地方參與度。

能源轉型

若要依「巴黎協定」目標將長期升溫幅度限制在攝氏一點五度以內，能源轉型至關重要。外界高度期待各國能承諾於二○三○年前讓再生能源產能達三倍，美國和中國最近發表聲明支持這項目標。

損失與損害基金

去年在埃及夏姆錫克舉行的ＣＯＰ27，原則上同意補償碳排很低卻面臨嚴峻氣候災難的國家。然而，讓「損失與損害」專款上路，光談判作業就拖了超過一年，這些費用是否只有富國支付以及哪些國家可以接受專款，仍待討論。

今年十一月初達成了一項協議草案，ＣＯＰ28主席賈比爾說，他希望相關決定能在這次會議達成。

氣候資金缺口

專家小組認為，到了二○三○年，全世界每年需要超過三兆美元資金，才能讓各項氣候目標保持下去。

二○○九年，富國承諾在二○二○年前每年提供一千億美元氣候資金。這個目標直到去年才終於實現。ＣＯＰ28預料將為新的資金目標訂定基礎。

甲烷和糧食系統

中國、美國和阿聯預計將在會議期間舉行甲烷和非二氧化碳溫室氣體峰會，也許有助二○二一年的「全球甲烷減排承諾」，以實現二○三○年前將甲烷減排百分之卅的目標。此外，ＣＯＰ28將首度讓糧食系統成為主題。糧食系統占人為溫室氣體排放量三分之一，而極端氣候和乾旱則反過來威脅糧食生產和運輸。

地方參與度

ＣＯＰ28將首度舉辦由數百名地方政府領導人參加的峰會。二○五○年全球七成人口將住在都市，提升地方層級參與氣候問題至關重要。

美國 極端氣候 巴黎協定

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