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新聞自由下滑、媒體陷絕望境地 歐盟祭法案保護恐成效甚微

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
歐盟媒體自由中心發現「所有歐洲國家的媒體多元性正面臨著驚人的風險」，示意圖。圖`路透社
歐盟媒體自由中心發現「所有歐洲國家的媒體多元性正面臨著驚人的風險」，示意圖。圖`路透社

歐洲媒體自由與多元度正持續下滑，歐洲媒體研究指出，歐洲各國出現權貴壟斷媒體、政府利用間諜軟體監控記者等事件。對此，歐盟正在討論《歐洲媒體自由法案》，保障媒體自由。但活動人士指出，受到政府壓力，法案討論已經被逐漸淡化，恐難有成效。

歐洲新聞自由下滑

歐洲調查》報導，歐盟媒體自由中心多年紀錄歐洲的媒體自由與多元性，發現「所有歐洲國家的媒體多元性正面臨著驚人的風險」，如去年希臘政府被踢爆，以間諜軟體監控記者；權貴花大錢收購媒體，並交給具有明顯意識形態的人員管理。

歐盟負責媒體價值與透明度的副主席朱羅瓦表示，歐洲媒體已經陷入「絕望的境地」，媒體是平衡政治人物的重要權力，如果媒體要在民主中發揮作用，就必須推動《歐洲媒體自由法案》來保障媒體的多元與獨立，例如不允許政府「拘留、監視或沒收」媒體工作者的消息來源。

然而，歐盟大多數政府卻盼能撤銷該規定，允許國家在「國家安全面臨危險」的狀況下，適度開放使用監控軟體。但媒體權利活動家則認為，政府的興趣只是想找到洩密的來源。

政府監視記者

衛報》報導，歐洲記者聯合會主任施羅德表示，「我們對事情發展非常沮喪」，現在《歐洲媒體自由法案》已經最後階段，但許多討論都已經被「淡化」，恐怕無法如預期提供媒體一定的保護。

法國記者理查德曾揭露，政府使用「Pegasus」軟體監視記者和反對黨政治人物。他強調，就民主而言，最危險的就是訂定了法規，但卻沒有辦法落實，「像是沒有人會管控在他人手機安裝間諜軟體的人，這樣又要如何發現濫用法律的狀況？」

施羅德無奈的說，記者可能「別無選擇」，只能接受《歐洲媒體自由法案》的間諜軟體條款。

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間諜 監控 歐盟 新聞自由

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