日本郵船營運的貨輪在紅海遭葉門叛軍劫持

日本航運公司日本郵船（NYK）營運的一艘貨輪在紅海遭到扣押，伊朗支持的葉門「青年運動」（Houthis）武裝分子證實是他們所為。

日本郵船承租這艘由英國所有的Galaxy Leader號運輸汽車。日本郵船證實，「貨輪已被扣押，我們正在確認船員的安全」。

Galaxy Leader懸掛巴哈馬國旗，船上25名船員分別為保加利亞、菲律賓、墨西哥、烏克蘭籍，沒有以色列人，也沒有日本人。日本國土交通省已於在昨天（19日）接獲日本郵船通知。

「青年運動」周日發布新聞稿說，他們在紅海扣押一家以色列輪船。這組織的發言人說：「我們依照伊斯蘭原則和價值對待船員。」

據以色列軍方資料，這艘貨輪原本由土耳其開往印度，Marinetraffic.com最後一次從 Galaxy Leader收到訊號是在行經沙烏地阿拉伯和蘇丹之間。