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習近平將訪舊金山華埠！晚宴安保等級最高 僑領只能「原地待命」
參加APEC期間，中國國家主席習近平除了和拜登總統見面，預計也會到訪舊金山華埠，並在晚宴中宴請美國商界和部分僑領。大批抗議人士也準備到場抗議。有僑領對本報表示，安保級別幾乎是最高等級，礙於規定，不能說太多細節。實際上，多數僑領也是原地待命，「不知具體時間和地點，只能等待通知。」
灣區不少僑領表示，此次習近平訪問華埠和晚宴的安保級別非常高，「除了少數核心圈子的人，多數參與者都只是得到通知說，有大人物過來，但沒有說是誰，也沒有說具體時間和具體地點，很多僑社人士都是原地待命，等待通知。」
有知情人士表示，已經收到習近平晚宴邀請。且中方也在積極組織機場歡迎的人群。所有參與者，都必須上交護照號碼，以便背景審查。可見中方對此次安保的重視程度。
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