習近平將訪舊金山華埠！晚宴安保等級最高 僑領只能「原地待命」

參加APEC期間，中國國家主席習近平除了和拜登總統見面，預計也會到訪舊金山華埠，並在晚宴中宴請美國商界和部分僑領。大批抗議人士也準備到場抗議。有僑領對本報表示，安保級別幾乎是最高等級，礙於規定，不能說太多細節。實際上，多數僑領也是原地待命，「不知具體時間和地點，只能等待通知。」

灣區不少僑領表示，此次習近平訪問華埠和晚宴的安保級別非常高，「除了少數核心圈子的人，多數參與者都只是得到通知說，有大人物過來，但沒有說是誰，也沒有說具體時間和具體地點，很多僑社人士都是原地待命，等待通知。」