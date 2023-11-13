拜習會兩個領導人 都贏得面子

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國總統拜登和中國大陸領導人習近平本周將在舊金山舉行會面，觀察家指出，由於美中、以及外界對這場峰會的期望原就不高，因此單是兩人握個手，就可能足以與發表重要聲明相提並論，顯示美中持續惡化的關係穩定下來，贏得兩人都想要的面子。

中國大陸外交部長王毅10月曾訪美，美國商務部長戴蒙多也於9月訪中。之後雙方更多官員在北京開會，中方已同意與美方討論武器管制、反核武擴散及海事問題。

國際政治分析家表示，「拜習會」對兩人都可能有利。由於許多開發中國家元首都出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，而中國大陸希望代表這些國家在全球會議討論氣候經費補助、債務重整與跨國機構治理等議題，而且美中若能展現合作傾向，也有望降低外國投資人對中國大陸的悲觀程度。

拜登的處境複雜得多。美中維持高層溝通，可能有助緩解蘋果和特斯拉等美國企業在中國大陸承受的壓力，但難處在於美國民眾普遍不滿中國大陸，經濟上遠離中國大陸已是兩黨共識。由於大選年將臨，拜登若與習近平接近，在政治上相當危險。

對他國而言，由於大陸持續宣示爭議領土主權，使美中關係持續緊張。由於俄烏戰爭持續，又爆發以哈戰爭，拜登在政治上顯然打不起另一場戰爭，拜習會有助降低美國陷入另一場戰爭風險。

美國商務部 拜登

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