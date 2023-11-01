李家超、普亭 將缺席APEC峰會

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會十一月將在舊金山登場，美國官員表示，有二位領導人因受制裁，正討論他們的「適當代表」問題。港府十月卅一日表示特首李家超由於「日程事宜」未能親自出席，由香港財政司長陳茂波代打。美媒指出，俄羅斯總統普亭也肯定無法出席。

美國之音十月卅一日刊出主管APEC事務的美國資深官員莫瑞專訪，他表示美國已邀請APEC所有成員參加領袖峰會，但某些受到美國制裁的領導人正在討論「適當代表」。

莫瑞表示，有二名APEC領導人受到美國制裁，美國必須處理這個局面，「確保他們在舊金山有適當代表」。

俄羅斯二○二二年入侵烏克蘭，美國隨後宣布制裁普亭。香港國安法二○二○年生效，美國也制裁多名港府官員，包括時任保安局局長李家超。