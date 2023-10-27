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總理將訪陸 澳不阻陸入CPTPP

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
澳洲總理艾班尼斯（左）即將訪問大陸。圖為他去年十一月在印尼峇里島廿國集團高峰會場邊會晤大陸國家主席習近平。（美聯社）
澳洲總理艾班尼斯（左）即將訪問大陸。圖為他去年十一月在印尼峇里島廿國集團高峰會場邊會晤大陸國家主席習近平。（美聯社）

中澳關係快速回溫，澳洲總理艾班尼斯即將啟程訪問大陸，成為七年來首位訪問大陸的澳洲領導人。值此之際，港媒南華早報報導，澳洲不會反對北京加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ），將根據自身情況考慮大陸的申請，同時澳洲並不會在日本施壓下支持台灣加入ＣＰＴＰＰ。

工黨黨籍的艾班尼斯將於十一月四日到七日到訪北京與上海，並與大陸國家主席習近平、總理李強會面，著重討論雙方貿易等問題。

南華早報廿六日援引「消息人士」說法提到，坎培拉方面不會阻礙北京加入ＣＰＴＰＰ這個世界上最大的多邊貿易協定之一，並將視情況考慮北京方面的申請，消息人士還強調，這並不是為北京護航的宣示。

報導指出，這將標誌大陸距離加入ＣＰＴＰＰ又近了一步，目前其成員國還包括汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南。而日本被視為主要障礙，因為任何加入ＣＰＴＰＰ的申請都必須得到所有成員的批准。

消息人士還特別指出，儘管日本方面施壓，但澳洲不會主張台灣加入ＣＰＴＰＰ。此前兩岸分別於二○二一年九月先後提出加入ＣＰＴＰＰ的申請。

消息人士透露，中國和澳洲都同意在艾班尼斯與中國當局會面時迴避敏感問題，並專注於貿易，例如取消對澳洲葡萄酒和龍蝦的制裁。

一位消息人士稱，澳洲「已經穩定」與大陸的關係，但由於澳洲參加了「ＡＵＫＵＳ」（美英澳三方安全夥伴）和「Ｑｕａｄ」（四方安全對話），北京認為澳洲加入這些「反華」機制，使雙方關係不會「恢復現狀」，也不會「進一步改善」。消息人士稱，艾班尼斯原定今年稍早訪問大陸，但北京推遲了行程，以免「獎勵」澳方ＡＵＫＵＳ。

據大陸駐澳洲大使館官網消息，大陸駐澳大使肖千廿五日在澳洲將中國文物返還儀式上指出，去年以來在雙方共同努力之下，兩國關係企穩向好，各領域、各層級對話交流不斷恢復。雙方正在密切合作，共同籌備艾班尼斯十一月初訪問中國大陸，「這是兩國關係面向新的五十年的一次重要訪問，必將對中澳關係未來幾年乃至幾十年的健康穩定發展產生重要影響」。

大陸商務部發言人束珏婷昨天下午就艾班尼斯將訪問中國表示，中方歡迎艾班尼斯總理訪華，並出席第六屆中國國際進口博覽會。中澳經濟高度互補，雙方在經貿領域進行互利合作，符合兩國和兩國人民的共同利益。希望雙方以此訪問為契機，進一步加強溝通協調，支持企業務實合作，推動中澳經貿關係穩定健康發展。

澳洲 北京 尼斯

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