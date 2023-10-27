總理將訪陸 澳不阻陸入CPTPP

中澳關係快速回溫，澳洲總理艾班尼斯即將啟程訪問大陸，成為七年來首位訪問大陸的澳洲領導人。值此之際，港媒南華早報報導，澳洲不會反對北京加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ），將根據自身情況考慮大陸的申請，同時澳洲並不會在日本施壓下支持台灣加入ＣＰＴＰＰ。

工黨黨籍的艾班尼斯將於十一月四日到七日到訪北京與上海，並與大陸國家主席習近平、總理李強會面，著重討論雙方貿易等問題。

南華早報廿六日援引「消息人士」說法提到，坎培拉方面不會阻礙北京加入ＣＰＴＰＰ這個世界上最大的多邊貿易協定之一，並將視情況考慮北京方面的申請，消息人士還強調，這並不是為北京護航的宣示。

報導指出，這將標誌大陸距離加入ＣＰＴＰＰ又近了一步，目前其成員國還包括汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南。而日本被視為主要障礙，因為任何加入ＣＰＴＰＰ的申請都必須得到所有成員的批准。

消息人士還特別指出，儘管日本方面施壓，但澳洲不會主張台灣加入ＣＰＴＰＰ。此前兩岸分別於二○二一年九月先後提出加入ＣＰＴＰＰ的申請。

消息人士透露，中國和澳洲都同意在艾班尼斯與中國當局會面時迴避敏感問題，並專注於貿易，例如取消對澳洲葡萄酒和龍蝦的制裁。

一位消息人士稱，澳洲「已經穩定」與大陸的關係，但由於澳洲參加了「ＡＵＫＵＳ」（美英澳三方安全夥伴）和「Ｑｕａｄ」（四方安全對話），北京認為澳洲加入這些「反華」機制，使雙方關係不會「恢復現狀」，也不會「進一步改善」。消息人士稱，艾班尼斯原定今年稍早訪問大陸，但北京推遲了行程，以免「獎勵」澳方ＡＵＫＵＳ。

據大陸駐澳洲大使館官網消息，大陸駐澳大使肖千廿五日在澳洲將中國文物返還儀式上指出，去年以來在雙方共同努力之下，兩國關係企穩向好，各領域、各層級對話交流不斷恢復。雙方正在密切合作，共同籌備艾班尼斯十一月初訪問中國大陸，「這是兩國關係面向新的五十年的一次重要訪問，必將對中澳關係未來幾年乃至幾十年的健康穩定發展產生重要影響」。

大陸商務部發言人束珏婷昨天下午就艾班尼斯將訪問中國表示，中方歡迎艾班尼斯總理訪華，並出席第六屆中國國際進口博覽會。中澳經濟高度互補，雙方在經貿領域進行互利合作，符合兩國和兩國人民的共同利益。希望雙方以此訪問為契機，進一步加強溝通協調，支持企業務實合作，推動中澳經貿關係穩定健康發展。