布林肯籲北京發揮影響力 緩和以巴衝突局勢
時值美國國務卿布林肯出訪中東，法新社引述美國務院發言人米勒報導，布林肯14日已和中國大陸外交部長王毅通電1小時，通話「成果豐碩」，布林肯表示阻止以巴衝突擴大符合美中共同利益，北京若能發揮影響力將有助緩和中東局勢。
法新社指稱，中國大陸為伊朗盟國，兩國關係熱絡，但伊朗的宗教領袖除支持哈瑪斯，也支持近日亦對以色列開火的黎巴嫩什葉派武裝組織真主黨。
根據中國大陸外交部說法，王毅呼籲美國扮演有建設性且負責任的角色，盡快促進回歸以政治解決相關議題。王毅認為處理國際衝突時，主要大國應秉持客觀公正，保持冷靜克制，帶領各方遵守國際法。
法新社指出，北京官方譴責暴行的聲明並未明確點名哈瑪斯，已令部分西方國家官員批評有欠強硬。
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