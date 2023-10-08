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「他們試圖闖進我家」！哈瑪斯挨家挨戶擄人 以色列民眾躲自家防空洞

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
伊斯蘭激進組織哈瑪斯7日清晨針對以色列發動大規模多線突襲，以色列民眾躲在自家的防空洞。法新社
伊斯蘭激進組織哈瑪斯7日清晨針對以色列發動大規模多線突襲，以色列民眾躲在自家的防空洞。法新社

路透報導，掌控加薩走廊（Gaza）的伊斯蘭激進組織哈瑪斯（Hamas）7日清晨針對以色列發動大規模多線突襲，靠近加薩的以色列南方城鎮斯德洛特（Sderot）遭火箭、砲彈攻擊，街頭屍橫遍野、車輛佈滿彈孔，槍手甚至挨家挨戶擄人，以色列舉國震驚，目前雙方交火已進入12個小時。

突襲幾個小時以來，哈瑪斯以摩托車、滑翔傘和船隻進入加薩走廊附近的以色列城鎮進行大規模砲擊。

當局政府要求邊境地區民眾待在住家防空洞，但不少民眾仍可聽見外頭槍聲大作，甚至傳出恐怖分子嘗試強闖民宅、進入防空洞。根據以色列法律規定，所有住家均須附設防空洞，包括公共場所。

英國廣播公司（BBC）報導，以色列屯墾區貝埃里（Kibbutz Be'eri）居民哈欽（Ayelet Hachim）受訪提到，「恐怖分子試圖闖進我家，他們不斷撞門，我和兩個小孩待在一起，」

還有其他人描述，所有人安靜待在屋內或防空洞，不敢說話、不敢開空調，生怕被恐怖分子發現。

另外，不少民眾上傳影片到社群請求醫療協助和協尋失蹤家屬。

此次突襲是以巴近年來最嚴重的衝突，哈瑪斯聲稱發射數千枚火箭彈，甚至瞄準遠至特拉維夫（Tel Aviv）和耶路撒冷（Jerusalem）等城市，抓了數十名以色列人，甚至傳出朝平民開槍。

以色列亦接連朝加薩發動空襲作為回應，總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）宣布「國家進入戰爭狀態」，更矢言哈瑪斯將「付出前所未有的代價」。

根據巴勒斯坦當地官員表示，針對加薩的攻擊已經造成逾230人死亡及多人受傷。

以色列 恐怖分子 火箭

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