聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本今早開始排放第二輪福島核汙水！預計17天排7800噸
日本東京電力公司8月24日排放首波福島第一核電廠核汙水，耗時17天排放7788噸，引發國際關注。東京電力控股公司4日在官網宣布，當地時間5日上午10時半（台灣時間上午9時半）將啟動第二次的核汙水排放，而事前採樣檢測的氚濃度並未超標，因此稍早已按照計畫排放。
日經新聞報導，東京電力公司表示，3日對用海水稀釋的核汙水進行分析，確認濃度低於日本國家安全標準的「每公升1500貝克」的40分之1。日本原子能研究開發機構（JAEA）的分析也顯示，核廢水中的氚濃度未達每公升1500貝克。
東京電力根據5日上午的天氣和海況判斷是否開始排放。第二輪將用17天左右時間排放7800噸。每天的排放量為460噸。在此前的8月24日至9月11日實施的第一輪排放中，共計排放7788噸，排放後的定期檢測未發現異常。2023年度將分4次排放。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言