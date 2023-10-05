日本今早開始排放第二輪福島核汙水！預計17天排7800噸

日本東京電力公司8月24日排放首波福島第一核電廠核汙水，耗時17天排放7788噸，引發國際關注。東京電力控股公司4日在官網宣布，當地時間5日上午10時半（台灣時間上午9時半）將啟動第二次的核汙水排放，而事前採樣檢測的氚濃度並未超標，因此稍早已按照計畫排放。

日經新聞報導，東京電力公司表示，3日對用海水稀釋的核汙水進行分析，確認濃度低於日本國家安全標準的「每公升1500貝克」的40分之1。日本原子能研究開發機構（JAEA）的分析也顯示，核廢水中的氚濃度未達每公升1500貝克。

東京電力根據5日上午的天氣和海況判斷是否開始排放。第二輪將用17天左右時間排放7800噸。每天的排放量為460噸。在此前的8月24日至9月11日實施的第一輪排放中，共計排放7788噸，排放後的定期檢測未發現異常。2023年度將分4次排放。