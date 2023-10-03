印尼高鐵啟用 旅程大縮短票價惹議

印尼高鐵正式啟用，將可大幅縮短民眾往返時間。連接雅加達與經濟城市萬隆的高鐵在本週一正式通車，旅程時間僅40分鐘，可望大幅提高通勤效率。不過，民眾對於票價看法兩極。

啟用時間延後、成本增加

據《BBC》報導，印尼首項高鐵建設耗資73億美元打造，本週一由總統佐科威宣布啟用。這項鐵路建設是由「印尼—中國高速鐵路公司」(PT KCIC)承建，原本預定2019年啟用，但期間遭遇土地徵收問題、疫情以及超出預算12億美元而耽擱。

雅加達-萬隆高鐵取名「Whoosh」，印尼語為「省時、最佳營運、可靠系統」的縮寫，最高時速可達350公里，全程路線長達142公里。

印尼官員表示，高鐵有望提升經濟生產力，而且使用電力驅動，將有助減少該國的排碳。不過，顧問公司Global Counsel分析師迪奈多質疑，這項由中國和印尼預算共同投資的重大基礎設施投資難為政府帶來獲利。」

票價貴否引討論

雖然目前票價尚未定案，但根據負責營運的業者預估，單程票約需25萬至35萬印尼盾，相當於16至22美元。居住在萬隆的德瓦陽蒂對於高鐵的實用性表示懷疑。她說，「票價太貴了，還有其他價格差不多的交通選擇，我寧願搭火車或公車。」

雅加達居民拉西馬則說，「希望很多人會選擇搭乘，否則考量過去已投入的資金與建設過程中所面臨的挑戰，這將成為一種浪費。」部分批評者也認為，這個計畫的高昂成本，可能會讓印尼原本已因疫情造成財政困難的情況更加雪上加霜。

東南亞最快的列車

據《Interesting Engineering》報導，「Whoosh」被譽為東南亞最快的列車系統，全長142.3公里並使用電力運行，可達到零碳排放並大幅縮短兩個城市之間原本漫長的3個小時到40分鐘。

雅加達-萬隆高鐵啟用通過後，預計可解決兩處之間的交通堵塞以及相關的污染問題。佐科威強調建造大眾運輸的重要性，因為交通堵塞每年估計帶來的經濟損失超過65億美元。

第一次雅加達-萬隆高鐵成功後，也引發延長鐵路網的討論，路線延伸至東爪哇省首府泗水的計劃正在進行中，當中預計會將主要城市，如三寶瓏和日惹串連起來。

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