布林肯提中美五領域合作

美國國務卿布林肯昨（1）日發表聲明向北京表達祝賀中共建政74周年，並提出雙方可在五個領域進行合作。俄羅斯總統普亭向大陸國家主席習近平發賀電，並稱中俄元首即將在「一帶一路」國際論壇上會面，將有助歐亞大陸及全球安全與穩定。

美國國務院網站發布，布林肯指出，在美國繼續與國際社會合作以解決世界上最嚴峻的挑戰之際，美方歡迎中華人民共和國在應對共同挑戰，包括氣候危機、公共衛生、反毒品、糧食安全和全球宏觀經濟穩定等方面的合作。

布林肯還表示，美國祝福中國和中國人民「和平、幸福、繁榮」。

俄羅斯總統普亭昨也向習近平發賀電，祝賀中華人民共和國成立74周年，並稱中俄元首即將在「一帶一路」國際論壇上會面，將有助歐亞大陸及全球的安全與穩定。

克里姆林宮官網昨發布普亭給中國的賀電，內容以「尊敬的習近平先生及親愛的朋友」作為開頭，並指正值中共建政74周年之際，「請接受我誠摯的祝福」。

普亭稱，中國在習近平的領導下，沿著社會經濟和科技發展道路穩步前進，鞏固自身在國際舞台中的地位，積極參與解決地區和全球議程中的重大問題。