快訊

爽過中秋節！威力彩9.11億元頭獎一注獨得 幸運兒來自這裡

一圖看連假天氣！中秋2地無緣賞月 最快這日迎颱風「小犬」

曾動過手術…張詠華爬山猝死 醫：這行徑易誘2猝死風險

南韓在杭州亞運擦亮電競強國招牌 盼有助提升國內遊戲產業地位

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
英雄聯盟項目在杭州亞運的比賽場地。歐新社
英雄聯盟項目在杭州亞運的比賽場地。歐新社

遊戲產業主管說，南韓在杭州亞運擦亮電競強國的招牌，許多遊戲項目的參賽者都繳出亮眼成績。

在2018年的雅加達亞運，電競成為表演項目以探索其潛力，如今在2023年的杭州亞運，電競首次成為正式項目，舉辦了七種賽事，其中南韓參與其中四項，分別是英雄聯盟、FIFA Online、快打旋風5、及絕地求生，並在快打旋風項目已勇奪金牌，不負電競強國的名聲。

台灣選手在杭州亞運的電競項目也表現優異，於英雄聯盟賽事挺進金牌戰，將遭遇南韓對手，也已在快打旋風項目拿下銀牌和銅牌。

當談及電競歷史，就不能不提南韓，南韓在90年代末期就開始舉辦業餘電競賽事，這是拜暴雪遊戲「星海爭霸」的高人氣所賜。南韓在1999年成立韓國電子競技協會，於2000年主辦第一屆世界電子競技大賽。

南韓電競產業人士希望國家代表隊能在亞運取得佳績，進一步提升相關產業的地位。

一位產業主管說：「電競已成亞運的正式項目，將把對遊戲的負面觀感轉為正面印象，這也向世界展示南韓在電玩產業的地位，由南韓遊戲公司製作的遊戲已獲選為比賽項目。」

FIFA Online和絕地求生，分別由南韓遊戲業者Nexon和Krafton所研發。

南韓 主管 金牌

延伸閱讀

亞運電競／只差一步！《快打旋風5》GamerBee向玉麟不敵韓國爪王奪下銀牌

亞運電競／撞臉茄子蛋主唱！《快打5》「石油王」林立偉奪電競首銅 棄高薪只為追夢

亞運電競／向玉麟逆轉勝自家人林立偉 快打旋風爭金

亞運電競／台灣內戰！《快打旋風5》向玉麟前進金牌戰 林立偉奪電競首銅

相關新聞

火焰、濃煙竄夜空！烏茲別克首都機場附近倉庫爆炸 釀1死162傷

中亞國家烏茲別克當局今天表示，首都塔什干（Tashkent）的機場附近一座倉庫於昨晚發生爆炸，已造成1人喪命、162人受...

促成糧食自給自足 印度綠色革命之父辭世享耆壽98歲

協助印度增加小麥與大米產量，並達成糧食自給自足，印度「綠色革命」之父史瓦米那尚（M. S. Swaminathan）今天...

納卡區前領袖被捕 亞塞拜然法院裁定審前羈押4個月

亞塞拜然法院今天裁定將納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno Karabakh，簡稱納卡區）前領袖瓦丹揚審前羈押4個月。此前...

美大兵闖北韓獲釋 抵達德州軍事基地接受醫療檢查

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國二等兵金恩（TravisKing）2個月前跨越兩韓交界進入北韓後遭驅逐出境，今天早...

全球衝突不斷 諾貝爾和平獎獎落誰家難預料

下週揭曉的諾貝爾獎將表彰一系列突破性成就，然而隨著全球衝突四起，和平獎可能花落誰家，讓專家們完全摸不著頭緒

納卡區「國中之國」將消失 領袖簽法令解散機構

卡拉巴赫亞美尼亞當局今天表示，亞美尼亞裔在納戈爾諾．卡拉巴赫地區成立的阿爾察赫共和國「總統」已經簽署於明年元旦前解散所有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦