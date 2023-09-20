普亭會見陸外長王毅 接受習近平邀請10月訪華

中共中央外辦主任王毅訪問俄羅斯。俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統普京在會見中國外長王毅時表示，他接受了中國國家主席習近平請他10月訪華的邀請。

較早前，王毅同俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫共同主持中俄第十八輪戰略安全磋商。雙方同意適時舉行中俄戰略穩定磋商，加強執法安全、防擴散以及新興科技全球治理等合作，並繼續加強在上海合作組織、金磚機制等多邊框架下的協作。

王毅說，中俄關係經受住國際風雲變幻考驗，持續健康穩定向前發展，兩國戰略協作內涵不斷充實，務實合作質量不斷提升。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中俄在國際舞台上密切配合，共同捍衛真正的多邊主義，反對一切強權霸凌行徑，推動全球治理體系朝著更加公平合理方向發展。