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拜登聯大演說 籲團結挺烏抗俄

聯合報／ 編譯陳曉慈茅毅／綜合報導
美國總統拜登十九日紐約年度聯大總辯論發表演說，主要呼籲世人支持烏克蘭抗俄，並關注氣候變遷問題。（美聯社）
美國總統拜登十九日紐約年度聯大總辯論發表演說，主要呼籲世人支持烏克蘭抗俄，並關注氣候變遷問題。（美聯社）

美國總統拜登十九日在紐約第七十八屆聯合國大會中發表演說，除闡述他對美國領導角色的願景，並指出多邊外交政策將有助化解當前全球若干最迫切的問題。他表明，美國將堅定支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，並敦促國際間勇敢面對俄方赤裸裸的侵略行徑，與烏克蘭人站在一起，以嚇阻今後蠢蠢欲動的侵略者。

針對美中關係，拜登又再重申，美方尋求負責任管控雙邊關係，尋求去風險、而非脫鉤。美國已準備好與中國攜手合作面對並處理重要議題，其中最迫切的莫過於氣候變遷。拜登表示，美國尋求一個所有人都更安全、繁榮、平等的世界，美國「深知我們的未來和諸位休戚與共」，沒有任何國家能夠獨力面對當前挑戰。拜登提到陷入膠著的俄烏戰爭。

拜登明言，俄國以為世人將逐漸厭戰，進而放任其摧殘烏克蘭，也無需承擔任何後果。但拜登反問與會領袖及其代表，俄國侵烏違反聯合國憲章，各國不能自掃門前雪，人人有責任協助捍衛遭攻擊侵略的其他國家主權，否則姑息入侵者，拋棄憲章中的核心原則，還有哪個成員國有信心一旦遭侵略時，國際間將挺身而出，若坐視烏克蘭遭俄國瓜分，哪國還能說自己的獨立自主高枕無憂？

拜登向與會各國領袖喊話說，他已重建美國在世界舞台的領導力。美聯社十九日報導認為，拜登常點名美國領導力在前總統川普任內受損，拜登藉此演說同時向其明年總統大選潛在對手川普叫陣。

在因應氣候問題上，拜登談到應動員整個國際社會的資源，以及支持多邊組織協助貧困及中等收入國家。拜登說，全球皆出現極端氣候現象，包括美國及中國大陸的破紀錄高溫、北美及南歐的野火、非洲東北部「非洲之角」的嚴重乾旱，以及利比亞奪走數千條人命的洪災。若全球未能減少對化石燃料的仰賴，未來將不堪設想。

中俄法英等聯合國安理會常任理事國其餘四國領袖均缺席本屆聯大，至少一四五國領袖或其代表將出席，例如巴西總統魯拉、烏克蘭總統澤倫斯基和日本首相岸田文雄。

拜登 美國 烏克蘭

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