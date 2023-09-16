泰國大麻合法化亂象叢生！ 新總理公開呼籲︰反對娛樂用途

泰國新任總理賽塔（Srettha Thavisin）15日公開反對娛樂用大麻，並強調當局會繼續支持將大麻用於醫療用途的政策。

泰國政府2019年修改麻醉品法（Narcotics Act），讓泰國成為東南亞第一個合法化醫療用大麻的國家，接著在2022年進一步將大麻從毒品管制名單移出，泰國民眾可在家無限量種植醫用級大麻，但僅限醫療用途。

然而，由於在私人場所吸食大麻的規定過於模糊，因此相關法規遭到濫用，更導致非醫療性目的吸食大麻的案例暴增。

對此，泰國總理賽塔15日受訪時表示，「大麻政策開放是為醫療目的，我並不同意作為娛樂用途」，同時他還強調，藥物濫用是泰國尚未解決的大問題，而大麻必須作為醫療用途使用。

根據泰國精神科醫師協會調查，2021年泰國的娛樂用大麻吸食者僅189萬人，然而2022年卻暴增至1100萬人，儘管當局是以醫療為目的解禁大麻，但是仍吸引大批外國觀光客入境，並以娛樂為目的吸食大麻。

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