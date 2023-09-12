北京應付經濟危機 拜登：大陸現在不會侵台

美國總統拜登10日在訪問越南期間的記者會中，談到台灣議題。他說，他認為中國大陸不會出兵攻打台灣，來轉移國內經濟困境，而中國經濟陷入困境，部分是因國際大環境、房地產崩盤及國內政策所致；另外他再次重申，訪問越南是加強美越關係，不是為了圍堵中國，但美國作為太平洋強權，無意撤出此區域。

拜登在記者會中說，他在印度舉行的G20峰會中，曾與中國大陸國務院總理李強碰面。路透指出，這是美中兩強近十個月以來最高層級晤面；拜登和李強先前並未預期將舉行會談，但各國領袖在峰會中「意外」遇見是稀鬆平常之事。

拜登說，他的團隊和幕僚一直在與中國大陸國家主席習近平的人會面；至於他和李強碰面時，雙方談論的是穩定及全球南方議題。拜登還說，他與李強的晤談一點都不咄咄逼人。

拜登在記者會中還說，美國經濟目前是全球最強；而中國經濟成長趨緩，原因是全球經濟疲弱及一些中國政策。但他未指明是哪些政策造成中國經濟成長趨緩。拜登點明中國房地產問題及青年失業率高，甚至以「危機」形容中國經濟現況，還說習近平「現在忙得不可開交」。

在台灣議題上，拜登指出，他並不認為中國經濟危機會導致中國侵台，他說：「事實上，剛好相反，中國現在可能不具備過去那種能力。」

他稱美國是無意撤出太平洋地區的太平洋強權，且他衷心希望搞好美中關係。

談到最近中國官員限制使用蘋果手機一事，拜登說，那是中方試圖改變貿易上的遊戲規則。

南華早報報導，拜登也否認美國想圍堵中國，即便他造訪越南，加強美越關係，強化關鍵科技供應鏈如半導體的「去風險」。

拜登表示，美國不想傷害中國的發展，不想讓美中經濟脫鉤，「如果中國過得好，按國際規則而過得好，對大家都更好」，自己不打算做的，便是把材料賣給中國，提升戰力，去造更多核武器；另外，美方不支持中國一些軍事活動，本地區大多數人並不認為那些活動是「正面發展」，「但我方不想傷害中國」。