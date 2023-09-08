原班人馬繼續演出 受難記續集明年開拍

曾受矚目的電影《受難記》續集有望在明年初開拍，還可能分成上下兩集！在受難記飾演耶穌的好萊塢演員吉姆卡維佐受訪時透露，睽違20年後，受難記續集將在2024年1月開拍，仍由梅爾吉勃遜擔任導演，主題則將圍繞在耶穌復活，並且因內容長度可能分成2集。

在2004年上映的受難記拍攝成本3000萬美元，票房收入達6.12億美元，也是最成功的獨立電影之一。當初有知名片商對吉勃遜的原創電影有意見，讓他決定自己出資製作電影。根據NBC報導，他的行銷團隊最後選擇直接到教會宣傳，甚至製作了電影片段，讓教會會眾先行觀賞。

原班人馬拍續集

據《基督教廣播網》報導，在受難記飾演耶穌的吉姆卡維佐受訪時表示，在續集中他仍將繼續飾演耶穌，影片也將由梅爾•吉勃遜擔任導演。IMDb網站上，梅爾•吉勃遜與編劇華萊士都被列為該續集的編劇，馬婭•莫根施特恩則耶穌母親瑪利亞，法蘭西科狄維多將繼續飾演耶穌門徒彼得。

2016年，梅爾•吉勃遜曾在一場基督教活動上表示，他希望在編寫劇本方面多花多一點時間。他表示，「既然名為復活，這當然是非常重要的主題，需要仔細研究，我們不想用太簡單的方式來呈現。」

續集慢工出細活

卡維佐指出，這將是史上規模最大的電影之一，可能會分成兩部電影，也有可能是三部。」雖然目前美國影視演員工會與美國編劇工會還在罷工，但是好萊塢與全國各地有超過110個獨立電影和系列仍在繼續製作。

飾演耶穌曾遭封殺

據《God TV》報導，卡維佐也透露，當初接受耶穌角色後曾遭到封殺，但之後透過上帝找到了自己的目的。他表示，「在拍攝電影時，我在夢中感受到上帝的愛如此強烈。」他指出，他感受到最大痛苦是在十字架上時，聖靈向他顯示了天父的心，他也能感受到，天父對那些迷失而拒絕接納耶穌的人所發出的哀傷。

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