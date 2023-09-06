拜登缺席東協峰會 印尼失望

為期三天的東協峰會五日在印尼雅加達登場，將聚焦南海和緬甸問題，中國大陸上周發布新版地圖引發爭議也將納入討論。而美國總統拜登缺席峰會，引發外界質疑美國對該區域的承諾。

開幕典禮上，印尼總統佐科威表示，東協已同意不成為任何勢力的代理人，並將與所有人合作，致力和平與繁榮。

北京政府剛發布的新版標準地圖將南海諸島等納入中國疆域引發爭議，料將成為會議焦點，菲律賓、馬來西亞等國已提出抗議。馬來西亞總理安華表示，南海議題須根據聯合國海洋法公約等國際法原則，透過對話和平理性解決。

這次會議與會者包括大陸國務院總理李強與日本首相岸田文雄，美國則派出副總統賀錦麗出席會議。李強昨飛抵印尼，展開上任後的首趟亞洲國家訪問行，並將於六日下午試乘雅萬高鐵。

日經亞洲報導，美國總統拜登沒有出席，讓外界質疑華府對東南亞的關注。一名華府外交官員說，華府的決定讓印尼「震驚」且「失望」。

中央社報導，印尼戰略暨國際問題研究中心研究員曼特指出，印尼往往避免在大國競爭中選邊站，「現在很多印尼人認為，美國對願意表達立場反對中國的國家較感興趣，對不在大國中選別站的國家則不太感興趣」。