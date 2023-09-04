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澤倫斯基撤換國防部長 繼任人選為克里米亞韃靼族 展現收復半島決心
華爾街日報報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）3日聲明，已決定撤換國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov），後續將要求國會本周內通過由國家財產基金負責人烏梅洛夫（Rustem Umerov）接替。
烏梅洛夫現為國家財產基金負責人兼總統特使，戰前為反對黨議員，自從2022年2月24日烏克蘭遭俄羅斯入侵以來，多次參與重大外交斡旋，去年曾赴白俄羅斯進行和談。
此外，烏梅洛夫擔任總統特使期間亦和穆斯林世界建立密切關係，尤其是土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）及沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。
一旦國會通過新防長任命案，烏梅洛夫將成為政府高層中最資深的克里米亞韃靼族官員，同時象徵克里米亞全力支持烏克蘭志業，包括奪回克里米亞半島的承諾。
然而，事實上，烏克蘭防長在戰爭期間的權限遠不及美國防長，新任命案不大可能對戰場帶來實質改變。目前主要由烏軍總司令扎盧日內(Valeriy Zaluzhniy)監督戰役，整體戰略由澤倫斯基領導。
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