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流亡海外逾15年返國！泰國前總理塔信獲泰王特赦 8年刑期減至1年

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流亡海外逾15年返國！泰國前總理塔信獲泰王特赦 8年刑期減至1年

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
泰國前總理塔信。路透
泰國前總理塔信。路透

泰國前總理塔信（Thaksin Shinawatra）上月22日自行搭機返回泰國，結束超過15年的海外流亡生涯，但下機後隨即被警察車隊帶到泰國最高法院，並遭宣判入獄服刑八年。泰國媒體「Khaosod」英文版報導，最新皇家憲報指出，泰國國王瓦吉拉隆功宣布將塔信的八年刑期減至一年。

「Khaosod」指出，塔信過去身為總理所做的貢獻，及他對國王的忠誠，據稱是泰王為他減刑的原因。

【中央社／曼谷1日專電】

流亡海外數十年的泰國前總理塔信返回泰國，因為貪污案遭法院判處8年有期徒刑。塔信隨後申請王室特赦，泰國王室公告今天刊出泰王命令，將塔信的刑期從8年減為1年。

塔信（Thaksin Sinawatra）2001年2月出任泰國總理；2006年9月19日，軍方發動政變，當時在紐約出席聯合國大會的塔信被解職，軍方接管政府，塔信流亡海外。2008年塔信短暫返國，之後再度流亡。

泰國今年5月14日國會眾議院選舉後，和塔信淵源深厚的為泰黨（Pheu Thai ）獲得組閣機會，睽違15年後，塔信8月22日上午再度返抵泰國。塔信抵達曼谷廊曼機場（Don Mueang）時先向泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）夫婦的畫像行跪拜禮，當時塔信的西裝外套上別著兩枚與王室相關的徽章。

塔信隨後由執法人員陪同前往最高法院。塔信因多起貪污案被判10年有期徒刑，合併執行8年，隨後被送往曼谷監獄（Bangkok Remand Prison）。

但塔信入監不到1天，司法部矯正署8月23日凌晨便因為塔信因為出現失眠、胸口緊繃、高血壓以及低血氧等症狀，讓塔信轉往設備較佳的警察醫院（Police General Hospital）。

塔信返泰後各界猜測他會申請王室特赦，即將卸任的泰國副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）昨天接受記者訪問證實，塔信已申請王室特赦。

泰國王室公告今天刊登泰王瓦吉拉隆功（KingVajiralongkorn）昨天簽署的王室命令，內容指出塔信因為年事已高須經常就醫因此提出特赦請求，泰王考量塔信過去擔任總理時對國家的貢獻以及對王室的忠誠，因此將塔信的8年刑期減為1年。

對於外傳塔信已從警察醫院轉院去更豪華的醫院，威薩努昨天澄清，塔信目前仍在警察醫院治療中。

泰國 泰王 特赦

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