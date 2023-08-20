流亡10餘年…泰前總理塔信22日若返國 恐立即被捕

前泰國總理塔信（Thaksin Shinawatra）流亡海外10餘年，日前宣布22日將返回泰國。泰國國會同日將舉行總理選舉。

塔信么女貝東塔在社群平台貼文預告：「8月22日早上9點，我將在曼谷廊曼機場與我父親相會」。塔信日前向BBC表示，他「絕對」會在22日返回泰國，不會延後。

泰國「國民報」（Nation Thailand）20日引述消息人士指稱，只要塔信的私人飛機在廊曼機場一落地，泰國移民局警察就會逮捕他，將他帶至最高法院政治人員刑事法庭（Criminal Division for Holders of Political Office），轉交司法部矯正署，之後或將直接前往曼谷監獄。

塔信現年74歲，他於2001年2月上任泰國總理，2006年被軍方政變罷黜，2008年逃離泰國、流亡海外至今，他被控涉及貪腐等多宗刑事案。過去15年來，塔信曾宣稱計畫返泰超過20次，但從未履行。