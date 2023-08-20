置民眾死活於不顧 聯合國譴責北韓：為擴充軍備踐踏人權

聯合國安理會指責朝鮮當局，將大筆金錢投入核武和導彈計劃，而置民眾死活於不顧，民眾的溫飽及基本需求都得不到滿足。

由美國提議召開的朝鮮人權狀況會議上，聯合國人權專員圖爾克（Volker Türk）表示，朝鮮民眾面臨著越來越嚴酷的政治打壓，與此同時，該國經濟形勢也每況愈下，踐踏人權的事件變得越來越普遍。

嚴格監控民眾 實施酷刑厲法

圖爾克表示，聯合國掌握的數據顯示，朝鮮對言論自由、私人空間、行動自由等基本人權的打壓變得越來越嚴重，強制勞動的做法也變得愈加普遍。圖爾克說：「我們掌握的情況是，朝鮮民眾變得越來越絕望，因為地下集市以及其他謀生手段都受到限制，而對政府監控、逮捕、審問和拘押的擔心卻在與日俱增」。只要收看了同金正恩當局官方路線不相符的外國內容，尤其是來自南韓的文字和影片，都可能被判處多年監禁。而傳播這類內容者，則可能面臨終身監禁甚至死刑。

擴充軍備導致踐踏人權

圖爾克說，很多踐踏人權的事件都同「朝鮮民主主義人民共和國擴充軍備的努力直接相關」。他指出，越來越多的勞改營都在效力於國家的軍事機器，提升軍火生產能力。被投入強制勞動的甚至也包括兒童。

來自52個國家的代表參加了朝鮮人權問題會議，其中也包括德國。美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在一份聯合聲明中表示，朝鮮當局踐踏人權和虐待民眾的行為，同該國的核武及導彈計劃密不可分。聲明中稱：「我們呼籲所有聯合國成員國，充分認識到朝鮮人權狀況與世界和平與安全之間的關聯」。

在處於國際孤立狀態的朝鮮，當權者金正恩不斷發出地區軍事升級的威脅。前不久，金正恩還宣布，將大規模增加該國的核武器庫存。有鑑於此，過去幾個月來，華盛頓和首爾已多次發出朝鮮近期內可能再次進行核爆試驗的警告。這將是2017年以來，平壤當局首次進行的核武試驗。

另據朝鮮官方的朝中社報導，朝鮮領導人金正恩再次視察今年第6號颱風「卡努」災區江原道安邊郡，指示向修復農場投入空軍，保障農業生產順利進行。報導稱，金正恩視察當地農場，聽取有關災後搶修進展報告，並指示做好農場災後重建修復工作。金正恩為了改善浸水農田農作物的生長環境，動員人民軍空軍部隊的直升機和運輸機，親自組織指揮農藥噴灑工作。江原道安邊郡梧溪裡地區是「卡努」重災區。金正恩此前已視察過此地，並將該地區受災歸咎於干部在工作上馬虎敷衍。

(美聯社等)

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】