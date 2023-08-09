流放27年 泰王次子突返國

泰王瓦吉拉隆功次子瓦差勒宋遭流放廿七年不曾回國，最近突然重返泰國。他八日走訪弱勢家庭兒童照護中心引發矚目。

路透報導，泰國王室正逢多事之秋，大公主帕差拉吉帝雅帕去年十二月因心臟病陷入昏迷。瓦差勒宋此刻返國，格外受到關注。七十一歲的瓦吉拉隆功尚未冊封王位繼承人。

任職美國紐約律師事務所的瓦差勒宋八日走訪受到王室扶助的兒童照護基金會，受到民眾歡迎。他在祖父蒲美蓬和父親瓦吉拉隆功兩位泰王肖相前方讓人拍照。在位長達七十年的蒲美蓬於二○一六年駕崩。

瓦差勒宋說：「我很高興回來。我出國很久了，有廿七年。回來就像是美夢成真。」

泰國王宮對瓦差勒宋這項行程沒有評論。瓦差勒宋是瓦吉拉隆功第二任妻子余娃提達所生四個兒子當中的次子。曾是演員的余娃提達一九九六年遭控不忠而與瓦吉拉隆功離婚，她和所生的四個兒子、一名女兒當時一起被流放海外。

瓦差勒宋雖然沒有王室頭銜，但嚴格說來仍然保有兒時就被授予的王孫地位。他的妹妹後來重獲接納並且保留王室頭銜，成為希里萬瓦里公主，她不僅是時裝設計師還是馬術運動員，二○一四年曾代表泰國參加南韓仁川亞運。

有過四段婚姻的泰王共有七個兒子，他於二○一九年加冕典禮前數日與後來獲得冊封的王后蘇堤達結婚。蘇堤達曾任瓦吉拉隆功的侍衛隊指揮官。