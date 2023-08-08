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中國駭客滲入日本國防網路竊取情資 恐危及美日情報共享機制
中國網路間諜滲透日本國防網路竊取情資，恐破壞美日情報共享機制及戰略部署。
華盛頓郵報報導，2020年秋天，美國國家安全局發現中國軍事駭客滲入日本國防系統，大肆搜刮戰略計畫、軍事能力與要害評估等機密情報，事態嚴重令國安局長兼美軍網路司令部司令中曾根（Paul Nakasone）第一時間衝東京警示日方。
儘管日本後續採取措施升級國防網路，仍難敵北京虎視眈眈的窺探，加之日方態度消極，恐危及五角大廈和防衛省的情報共享機制。
2021年初，拜登政府上任，中國駭客依然存在日本國防系統，美日意識到資安外洩程度加劇。
隨後在美方監督下，日本宣布翻新網路安全系統，提高未來5年資安預算10倍，並增加軍事網路安全人力4倍至4000人。
中國一直汲汲營營擴展網路能力，更號稱擁有世上規模最大的駭客軍團。自2021年中以來，美國政府和西方網路安全公司已記錄到中國滲透美國、關島和亞太地區等第的關鍵基礎設施，包括通訊、交通和公家機關系統。
除此之外，北京頻頻在西太平洋展示軍力。去年8月，美國時任前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國朝台灣方向發射9枚飛彈，5枚落入日本專屬經濟區。現在中國也開始大規模核武建設。
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