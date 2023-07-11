美中競爭 白宮：靠密集外交管控

美國財政部長葉倫九日結束訪問中國大陸行程，白宮國安顧問蘇利文同日說，總統拜登認為，葉倫此行和中方的互動非常重要又具實質性，並維持美中溝通管道暢通、清楚傳達華府意圖與關切。蘇利文還說，美中激烈競爭，必須負責任地管控，這要靠來自美國國務卿布林肯與葉倫等高官的「密集外交」（intense diplomacy），而美國將持續在這方面努力。

葉倫訪中四天，會晤中國國務院總理李強、副總理何立峰、財長劉昆、中國人民銀行黨委書記兼國家外匯局長潘功勝等人。她是繼六月的布林肯後，近期第二位訪中的美國高官。

蘇利文九日隨拜登出訪歐洲，他在空軍一號上提到，拜登每天都收到葉倫的書面彙報，她的團隊向國安團隊簡報、再向總統簡報，因此拜登對葉倫在中國每場會談的重點和對外發言均有所掌握。待葉倫返美後，拜登期待她提交的完整報告。

至於美中互動是否又回到拜登政府此前希望設立的「護欄」，蘇利文未正面答覆，僅重申美方會採取密集外交持續努力。但他強調，北京目前仍排斥與華府維持軍事聯繫，葉倫訪中後也尚未改變。他呼籲中國做為負責任的強國，有義務採取行動進行軍事對話。

中國財政部十日亦在聲明中列出中方在和葉倫會談時提出的五項關切，包括取消對中加徵關稅、停止打壓中國企業、公平對待美中雙向投資、放寬對中出口管制以及取消和新疆有關的產品禁令等，並希望美方切實回應中方關切。但中方也願與美方合作應對全球性挑戰，包括金融穩定、氣候變化、債務問題等。雙方一致同意，後續保持高層交往和各層級溝通。

另據外媒報導，在葉倫之後，美國氣候特使凱瑞預計十六日前後訪中，討論美中因應氣候變遷的合作，並就即將舉行的「聯合國氣候變化框架公約」第廿八次締約方大會等議題交換意見。雙方還可能談及在遏制甲烷排放方面的合作。