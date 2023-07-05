聽新聞
test
0:00 / 0:00

日排核汙水 國際原能署開綠燈

聯合報／ 編譯茅毅、記者胡瑞玲／綜合報導
國際原子能總署四日公布綜合評估報告，給日本將福島核汙水排海計畫「開綠燈」。圖為這座位於福島縣大熊町的核電廠廠區內，可見許多核汙水的圓柱狀儲存槽。（美聯社）
國際原子能總署四日公布綜合評估報告，給日本將福島核汙水排海計畫「開綠燈」。圖為這座位於福島縣大熊町的核電廠廠區內，可見許多核汙水的圓柱狀儲存槽。（美聯社）

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西四日在日本東京記者會中宣布，根據該署近兩年來所做的最終評估報告，東京電力公司福島第一核電廠「核處理水」排放入海的計畫，符合國際安全標準。葛羅西稱，若按計畫分階段排放，對人類、魚類與環境的輻射影響極小。日本政府發言人、內閣官房長官松野博一已於三日記者會中表明，原定今年夏季時排海的時程未變。

福島第一核電廠「核處理水」排放入海在即，雖然有IAEA背書，但亞洲鄰近國家包括南韓、中國大陸等國仍有疑慮，福島當地漁業團體也表達憂心。

葛羅西自四日至七日訪日，他四日先後會晤日本外務大臣林芳正和首相岸田文雄。葛羅西在東京的首相官邸，將前述報告交予岸田。岸田對此宣稱，日本政府不容對人類健康及環境造成負面影響的排放，將基於科學根據，保持高度透明，詳細對國內外說明，將在聽取該報告內容後，坦誠應對。

葛羅西向岸田表示，IAEA竭力完成該報告，秉持科學、中立立場，值此日本將在相關處理上進入下一階段之際，報告內容涵蓋日方做出最後決定的一切所需考量因素，今後數十年都需持續進行監控及評估。葛羅西說，他知道日本的鄰國關切此事，為此自七日至九日將訪問南韓，會晤南韓外交部長朴振與原子能安全委員會委員長劉國熙，接著再訪問紐西蘭和庫克群島。

二○一一年三一一大地震引發位於日本福島縣的該電廠發生嚴重核災，據日方說法，鑑於廠區內存放相關核汙水的儲存槽愈蓋愈多，面積已不敷使用，計畫將經過所謂先進液體處理系統（ALPS）的含氚核處理水排入太平洋。日本政府二○二一年即決定將這批核汙水排海，此前打算今年春季開始排放，但已延至今夏。

大陸、南韓和南太平洋島國等周邊國家對此均有疑慮或反彈。松野博一四日表示，對於國際社會的反對或質疑，日方將鄭重、詳細說明，盼基於科學見解進行討論。

IAEA六月即完成該報告，日經亞洲四日報導認為，日本希望藉此減輕鄰國的反對聲浪。韓聯社同日報導，南韓政府也將就福島核汙水排海提出自己的報告，並不會受IAEA報告的內容影響。

我行政院原子能委員會表示，我政府高度關注福島核廢水排放案，自二○一九年起，已多次經由外交管道向日方表達關切，未來將秉持科學專業態度，持續要求日方排放符合國際安全標準，同時強化我國對日本含氚廢水排放的因應作為。

日本 福島 南韓

延伸閱讀

王文濤見日本國際貿促會訪團 籲加強中日經濟對話

福島氚廢水排放在即 IAEA認為輻射影響可以忽略

日本核廢水將排海 陸駐日大使：應叫停計畫

IAEA稱日核汙排海符標準 陸再次籲日本喊卡計畫

相關新聞

日排核汙水 國際原能署開綠燈

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西四日在日本東京記者會中宣布，根據該署近兩年來所做的最終評估報告，東京電力公司福島第一...

沖繩知事訪陸：盼雙方緊密聯繫

在中日關係因核汙水排海、半導體禁令等陷入波折之際，由日本前眾院議長河野洋平擔任會長的日本國際貿易促進協會代表團正在北京訪...

以軍突襲約旦河西岸 逾百傷亡

以色列三日對約旦河西岸的占領區，發動近廿多年來最大規模的軍事行動，派數百名兵力進入狹窄擁擠的約旦河西岸北部城市哲寧（Je...

泰眾院議長爆冷 皮塔選情堪憂

泰國國會最大兩黨前進黨及為泰黨爭論數周後，終於在三日晚間達成協議，妥協由同屬八黨聯盟、在五月國會大選僅拿下九席的民族黨黨...

法極右派挺開槍警 募款逾百萬歐元

英國衛報三日報導，北非裔法國青少年奈爾六月廿七日遭警察射殺，引發法國全國性暴動，卻也招致社會反彈，極右派趁勢挑動不滿情緒...

福島核汙水排海 日民意兩極

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西四日將安全評估最終報告交給日相岸田文雄，IAEA認為福島第一核電廠稀釋的核汙水放流大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦