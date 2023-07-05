日排核汙水 國際原能署開綠燈

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西四日在日本東京記者會中宣布，根據該署近兩年來所做的最終評估報告，東京電力公司福島第一核電廠「核處理水」排放入海的計畫，符合國際安全標準。葛羅西稱，若按計畫分階段排放，對人類、魚類與環境的輻射影響極小。日本政府發言人、內閣官房長官松野博一已於三日記者會中表明，原定今年夏季時排海的時程未變。

福島第一核電廠「核處理水」排放入海在即，雖然有IAEA背書，但亞洲鄰近國家包括南韓、中國大陸等國仍有疑慮，福島當地漁業團體也表達憂心。

葛羅西自四日至七日訪日，他四日先後會晤日本外務大臣林芳正和首相岸田文雄。葛羅西在東京的首相官邸，將前述報告交予岸田。岸田對此宣稱，日本政府不容對人類健康及環境造成負面影響的排放，將基於科學根據，保持高度透明，詳細對國內外說明，將在聽取該報告內容後，坦誠應對。

葛羅西向岸田表示，IAEA竭力完成該報告，秉持科學、中立立場，值此日本將在相關處理上進入下一階段之際，報告內容涵蓋日方做出最後決定的一切所需考量因素，今後數十年都需持續進行監控及評估。葛羅西說，他知道日本的鄰國關切此事，為此自七日至九日將訪問南韓，會晤南韓外交部長朴振與原子能安全委員會委員長劉國熙，接著再訪問紐西蘭和庫克群島。

二○一一年三一一大地震引發位於日本福島縣的該電廠發生嚴重核災，據日方說法，鑑於廠區內存放相關核汙水的儲存槽愈蓋愈多，面積已不敷使用，計畫將經過所謂先進液體處理系統（ALPS）的含氚核處理水排入太平洋。日本政府二○二一年即決定將這批核汙水排海，此前打算今年春季開始排放，但已延至今夏。

大陸、南韓和南太平洋島國等周邊國家對此均有疑慮或反彈。松野博一四日表示，對於國際社會的反對或質疑，日方將鄭重、詳細說明，盼基於科學見解進行討論。

IAEA六月即完成該報告，日經亞洲四日報導認為，日本希望藉此減輕鄰國的反對聲浪。韓聯社同日報導，南韓政府也將就福島核汙水排海提出自己的報告，並不會受IAEA報告的內容影響。

我行政院原子能委員會表示，我政府高度關注福島核廢水排放案，自二○一九年起，已多次經由外交管道向日方表達關切，未來將秉持科學專業態度，持續要求日方排放符合國際安全標準，同時強化我國對日本含氚廢水排放的因應作為。