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擋南非總統隨扈等120人入境 波蘭挨批「種族歧視」

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
南非總統拉瑪佛沙（右）16日在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基同台，但傳出有部分隨扈因滯留華沙蕭邦機場無法同行。法新社
南非總統拉瑪佛沙（右）16日在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基同台，但傳出有部分隨扈因滯留華沙蕭邦機場無法同行。法新社

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）等非洲國家領袖日前就俄烏問題訪問烏克蘭，但在早前，部分隨行的南非總統隨扈飛抵波蘭華沙蕭邦機場（Chopin Airport）、準備一同轉往基輔時，卻遭拒絕入境，引發南非維安官員痛批「種族歧視」，對此波蘭否認，稱該措施是維安考量。

英國廣播公司（BBC）報導，由於早前隨扈被擋入境而滯留在機上，拉瑪佛沙前往烏克蘭時少了部分維安人員。拉瑪佛沙的維安主管羅德（Wally Rhoode）向記者表示，波蘭滯留他們、陷南非總統於險境，「我想要你們看看他們（波蘭）多麼種族歧視（racist）」。

據報導，有約120名南非總統維安和媒體人員曾遭滯留機上，無法順利赴烏克蘭，部分乘客現則已下機並前往飯店。波蘭方面對於「種族歧視」指控予以否認，稱問題出在隨扈攜帶的武器。

BBC引述波蘭國安官員扎林（Stanisław Żaryn）表示，有關種族歧視的說法是「無稽之談」。蕭邦機場發言人魯茲基（Piotr Rudzki）說明，南非的隨行維安人員並未擁有武器所需的必要許可，因此不能讓持有「非法武器」者進入歐盟境內。

魯茲基表示，已告知若將武器留在機上，就可以下機入境，但對方拒絕。他並表示，武器並不會如部分南非報導所稱將被「沒收」。該班機將在當地停留至18日。

南非 波蘭 種族歧視

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