陸年輕人越來越不愛辦公室！ 碩士也寧願改做「輕體力活」

25歲的王優妮（譯名）大學時主修生化工程系，然後赴美取得商業分析的碩士學位，她在北京找到策略顧問一職時形容這是六年來的夢想成真，但才三個月她就遞出辭呈回老家，改當起咖啡師。財經網站CNBC報導，這種「輕體力活」愈來愈受到大陸年輕族群歡迎。

在社群媒體平台小紅書上，「我的體力活初體驗」標籤累積3,030萬的瀏覽量，部分用戶形容新工作「不費腦」，包括在速食店當經理、做服務員、擺攤，辦公室白領工作以外的任何事都行。

上海紐約大學社會學教授吳曉剛共同撰寫的一份報告估計，目前，在青年失業率創新高的情況下，大陸大學畢業生至少四分之一屬於大材小用的低度就業（underemployed）。雖然有些人因為很難找工作而不得不將就，但王優妮是自願退出技術人才工作。

她說她原以為顧問的工作「深具創意」，期待與同事和企業主管交流合作，但結果遠非如此。她的「工作量大到沒有時間和任何人溝通」，每天都在製造簡報幻燈片，用中文寫報告再譯成英文，「少有智力挑戰」。

大陸最近有一堆「躺平族」，年輕人拒絕過度努力工作。上海紐約大學社會學教授缪佳說，這反映出經濟轉型導致價值觀轉變。不同於以前計畫經濟的世代，現在的世代重視個人主義，對「小白領」角色沒有多少發揮個人意見或參與決策的空間感到不滿。

「輕體力活」對白領工作者的吸引力在於工作班表有自由度和彈性，但相對的會犧牲掉工作保障和部分收入。王優妮做白領工作時月薪是人民幣12,000元（約台幣52,512元），咖啡師只有四分之一。但相對於當初在辦公室時的不快樂，她現在能透過拿鐵拉花或看到顧客開心而感到滿足，覺得自我探索貴重無價。