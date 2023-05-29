土耳其最高選委會宣布厄多安當選總統 拜登也推文祝賀

土耳其28日舉行總統大選第2輪決選。台灣時間凌晨，土耳其最高選舉委員會宣布，現任總統厄多安以百分之52點14的得票率，即2千751萬3587張選票，擊敗在野候選人基里達歐魯的百分之47點86，即2千526萬109張選票。已掌權21年的厄多安，贏得第3個總統任期，將至少執政至2028年。

在野6黨共推的基里達歐魯，在土耳其首都安卡拉的「共和人民黨」總部發表演說，表示自己將繼續為土耳其「真正的民主」而戰。儘管很像承認敗選的演說，但他未直接認輸。他說，真正令人難過的，是土耳其當前的苦日子。

巴西、法國、埃及、瑞典、俄羅斯、阿富汗、阿爾及利亞、亞美尼亞、亞塞拜然、卡達、烏茲別克、伊朗、匈牙利、巴基斯坦及烏克蘭領袖，已紛紛祝賀厄多安再度連任。

美國總統拜登也推文恭喜厄多安當選，表示期待以北約組織（NATO）盟邦的關係，在美土雙邊議題和共同面對的全球挑戰上，繼續合作。厄多安則推文宣示，「讓『土耳其世紀』開啟！」