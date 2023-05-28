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土國大選今決戰 厄多安勝率高

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
土耳其總統厄多安昨天前往伊斯坦堡為競選連任造勢。（資料照，路透）
土耳其總統厄多安昨天前往伊斯坦堡為競選連任造勢。（資料照，路透）

土耳其總統大選第二輪決選廿八日登場。在野「民族聯盟」共推的候選人基里達歐魯矢言，當選將驅逐數百萬敘利亞難民，以拉攏民族主義選民；已掌權逾廿年之久，尋求再執政五年的總統厄多安則指控對手發表仇恨言論。如何處理土耳其境內的敘利亞難民問題，似成為決選的選戰主軸。

儘管土耳其陷入困境的經濟是過去幾個月的頭號焦點，但隨著決戰投票日逼近，兩人的論調愈演愈烈，而難民問題成了核心議題。

厄多安與基里達歐魯在十四日的第一輪投票都沒有過半，厄多安的得票率為百分之四十九點五，基里達歐魯則取得百分之四十四點九的選票，因此要在二十八日的第二輪投票一決勝負。

在首輪排名第三的極端民族主義候選人歐根獲得近百分之五點二的選票，外界認為他可能是左右最後誰能勝出的「造王者」。他廿二日宣布支持厄多安，原因是厄多安領導的「人民聯盟」已掌握國會多數席次。他向自己的支持者說，新任總統與國會屬於同一個執政聯盟，這十分重要。

不過，分析家指稱，尚不能確定支持歐根的選民，都會轉投厄多安，其中部分也可能轉投基里達歐魯，或可能乾脆不投票。基里達歐魯也相信，他首輪雖差厄多安二五○萬張票，但仍有機會逆轉勝，若不是藉由歐根首輪的二八○萬張票，就是那時沒投票的八百萬選民。

厄多安則宣稱，他已著手遣返敘利亞難民，並計畫遣送更多人返敘，同時鎖定支持基里達歐魯的親庫德族大黨「人民民主黨」。厄多安在造勢活動中將基里達歐魯，與西方國家以及土耳其政府列為恐怖組織的庫德工人黨連結起來，指控若基里達歐魯勝選，就意味著「恐怖組織」的勝利。

首輪選前的民調，大多低估厄多安的支持率，而在決選前的各家民調，則顯示他領先至少五個百分點。路透廿六日亦報導，分析家「全都」預料他會勝出。

投票 土耳其 難民

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