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各地機場護照電子閘門突故障 英旅客怨聲連連：十足的笑話
英國BBC報導，英國各地機場護照電子閘門系統當地時間26日晚間故障，飛往英國的旅客將面臨長時間延誤，包括旅客流量最大的倫敦希斯洛機場、曼徹斯特機場和旅客流量第二大的蓋特威克機場等都受影響。
英國內政部表示，他們正和航空公司和港口營運商合作，「盡量減少對旅客的干擾」。工會警告，排隊人潮將增加「非常、非常迅速」。
所有有在使護照電子閘門的英國機場都受影響，意味著旅客必須排隊等候人工檢查護照。隨著英國期中休假（Half Term Break）正好與銀行休假撞期，預計這個周末機場已是十分繁忙，現在又碰上各地機場護照電子閘門系統故障，旅客怨聲連連。一名飛抵蓋特威克機場的旅客表示，這根本是「十足的笑話」。
同時，英國各地機場發表聲明提醒旅客可能有延誤狀況，但表示他們正和英國邊境部隊合作盡量減少對旅客干擾。一名蓋特威克機場發言人表示，排隊人潮「在可控制範圍內」，儘管他們預期這天會有800個入境航班。
護照電子閘門系統能讓旅客掃描自己的護照，加速相關檢查。該系統使用臉部辨識系統驗證旅客身分，並在他們通過閘門時拍下他們的照片。
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