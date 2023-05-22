希臘選舉：執政黨大勝 席次不足單獨組閣

希臘週日（5月21日）舉行全國國會大選，官方初步結果顯示，現任總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）領導的新民主黨（ND）以壓倒性優勢擊敗主要反對派——前總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）領導的激進左翼聯盟（Syriza）。

本次希臘大選共有36個政黨參選，但據出口調查數據，只有6或7個政黨可能達到3%的選舉門檻，於300人的議會中獲得席位。

現階段已開出大多數選票，希臘執政黨新民主黨以高達21%的差距領先激進左翼聯盟。希臘總理米佐塔基斯稱，這一結果是一場「政治地震」，是對新民主黨的有力支持。

齊普拉斯週日晚間也認敗，致電米佐塔基斯祝賀其勝利。齊普拉斯曾在2015年至2019年擔任希臘總理。

然而，即使新民主黨贏得了最多席位，仍未達絕對多數。希臘內政部預計，該黨將贏得國會145席，差6席才能獨立組建政府。這意味著，米佐塔基斯可能要尋找盟友籌組聯合政府，或選擇在6月底或7月初舉行第二輪投票。

不過鑑於希臘各政黨之間的深刻分歧，談判結盟並非易事，因此米佐塔基斯在選舉結果出爐後也暗示，若要產生一個強有力的政府，將需要舉行新一輪的選舉。根據希臘規定，第二輪選舉獲勝的政黨將獲得額外席位，使其更容易獨立組建政府。

競選重點是什麼？

選前，民調顯示米佐塔基斯的新民主黨處於領先地位。然而，希臘2月發生一件57人死亡的鐵路事故，致使執政黨支持度大幅下滑。此外，米佐塔基斯還被捲入了竊聽醜聞，被控指使國家情報單位竊聽泛希臘社會運動黨（PASOK）主席安德魯拉基斯（Nikos Androulakis）。

不過，55歲的米佐塔基斯在競選期間大力強調其近年來的執政成就，包括削減企業和個人稅收。他在投票當日（21日）發言表示：「今天我們在為我們的未來投票，為更多、更好的工作，為更有效的醫療保健系統，為一個更強大的國家，在歐洲發揮重要作用並保護邊境。」

其主要對手、現年48歲的激進左翼聯盟領袖齊普拉斯則批評執政黨「傲慢」。他同日發表演說指，選舉是「一個充滿希望的日子」，因為「公民們有可能......改變國家的進程，擺脫4年來的不平等、不公正、暴利、工作不穩定……和對年輕人的打擊。」

希臘一直面臨生活成本過高的危機，這也是此次選戰的核心話題。各黨派試圖用創造就業和提高工資的承諾來吸引選民。

自2016年修法後，希臘將投票年齡由原先的18歲降低至17歲。在本次希臘議會選舉中，共有超過980萬希臘公民符合投票資格，居住在國外的希臘公民也獲准於其所在國家進行投票。

根據雅典通訊社報導，選舉前有5人因涉嫌試圖買票而被捕。警方在其中一名嫌疑人的汽車中發現了疑似犯罪證據，包含200張身份證、護照和一個裝有114個信封的袋子，每個信封都裝有5張已經完成勾選的選票。

（路透社、德新社、美聯社）

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