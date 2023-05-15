泰國反對黨全面獲勝 學者：年輕選民出動

泰國年輕選民受夠政壇的保守勢力了！泰國14日舉行大選，反對黨「前進黨」與「為泰黨」以7成5的投票率，贏得國會多數席次，結束泰國長達10年由軍系政黨統治的局面。分析指出，年輕選民不滿泰國執政黨的守舊勢力，大力支持新興政黨「前進黨」，更促使該黨成為本次選舉最大贏家。

反對保守執政黨

《半島電視台》報導，泰國14日舉辦大選，反對黨「前進黨」與「為泰黨」都拿下超過1千萬張選票，取得驚人勝利，相較現任總理帕拉育所在的執政黨「團結建國黨」僅拿到450萬票。

選舉結果顯示，新興政黨「前進黨」受到泰國首投族的歡迎。泰國蘭實大學政治系講師旺威契特表示，新世代選民高度參與投票，展現出對改變的渴望，也表示他們受夠了政治保守主義。

投票率逾7成5

選舉委員會主席表示前進黨已獲得500個席位中的151個、為泰黨則取得141個席位，至於選民投票率更達到有史以來最高的75.22%。

外界預估，前進黨與為泰黨會走向聯合政府的型態。本次拿下最多票的「前進黨」領導人皮塔則表示，「我是皮塔，泰國下一任的總理，我們已準備好組建政府」

新政府的經濟挑戰

泰國目前仍面臨許多挑戰，包括受到疫情重創的旅遊業尚未復原、經濟復甦速度趨緩。此外，隨著中美對峙狀況加劇，巴育領導的軍政府已強化與中國關係為主軸，泰國新政府是否走出新路線，值得外界關注。

旺威契特也指出，聯合政府最好不要一開始執政就過於激進，該政黨最好在有條件下進行妥協，把優先任務放在經濟等政策上。

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