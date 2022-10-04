【專家之眼】核不擴散的雙重標準：誰說了算？

國際社會存在所謂「叢林法則」，也就是「適者生存」，以及「誰的拳頭大，誰說的算」這種說法。

有關核武、核能之使用、以及核子不擴散的國際規範，是聯合國大會、安理會、國際原子能總署 (IAEA)、或國際法院說的算，還是核武大國中、美、英、法、俄？

聯合國安理會五個常任理事國反對北韓與伊朗研發核武，並透過聯合國大會、和安理會決議、IAEA相關規定、《不擴散核武器條約》機制、以及各種政治、外交、經濟手段對這些不聽話國家進行譴責、監督、查核、甚至實施經濟制裁。

年初，中、法、俄、英、美五國領導人發佈一份《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》，強調避免核武國家間爆發戰爭和減少戰略風險是這五國的首要責任；申明核戰爭打不贏也打不得；重申不將核武器瞄準彼此或其他任何國家；承諾維護和遵守雙邊、多邊軍控協議；並呼籲應避免軍事對抗、防止軍備競賽，此應包括遵守IAEA相關安全保障規範與《不擴散核武器條約》的規定。

兩個月前，聯合國《不擴散核武器條約》第十次審議大會在紐約召開，多國政要譴責俄國威脅使用核武器。拜登總統在會前所發布的一份聲明中說，美國致力於《不擴散核武器條約》以及作為一個有核國家的義務，並努力實現一個無核世界。俄總統普京表示，《不擴散核武器條約》是國際安全體系的一個關鍵組成部分，該條約符合核武國家和無核武國家的利益。

但幾天前，美國退役四星上將、前中央情報局局長裴卓斯（David Petraeus）表示，如果普京下令對烏克蘭動用核武，美國將會率領盟友摧毀俄軍在烏國的所有部隊，同時擊沉俄羅斯於黑海的艦隊。此軍事行動是否可能引發兩國之間的核武大戰？

同樣出現矛盾或衍生「雙重標準」問題的是：去年九月，為了在西太平洋抗衡中國大陸，澳洲、英國和美國成立「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）軍事聯盟，準備合作協助澳洲打造核動力潛艦隊。

去年11月，儘管國際社會大多數國家持反對態度，美英澳還是簽署了《海軍核武資訊交換協定》，讓澳洲可以由美英獲得有關核潛艇機密文件。

今年四月，此三國領導人發布有關AUKUS軍事同盟進展報告，其中指出，打造核潛艦計畫正大步向前走。依據三國的協議，美英原擬承諾協助澳洲在2040年以前擁有核動力潛艦，不過美方考慮加速合作，提前至2035年讓澳洲獲得核潛艦。

今年九月初，IAEA幹事長向理事會提出的報告中指出，自去年11月，IAEA就美英協助澳洲建造海軍核動力潛艦計畫一事持續與此三當事國接觸，並召開技術磋商會議，討論此計畫對IAEA核安全保障規定的可能影響和意涵。IAEA理事會幹事長表示，技術性磋商會議將持續進行。

報告中指出：IAEA認知到AUKUS計畫仍位處初期階段，此計畫實際內容和未來發展將由美英澳決定。在理事會上，中國大陸常駐維也納聯合國代表王群在通過議程前進行解釋性發言，警告英美澳三國核潛艇合作企圖若得逞，IAEA將淪為「核擴散機構」。

上月26日至30日，IAEA大會在維也納召開。會中，美英澳提出一個修正案，試圖合法性AUKUS替澳洲打造核潛艦隊計畫。但受到中國大陸和其他成員國的反對，此修正案最終沒有獲得通過。基此，就國際法而言，IAEA已宣佈此核潛艇計畫為非法，是核武器非法轉讓，是不能繼續進行的。但問題是：美英會遵守IAEA大會的相關決議，停止為澳洲發展核潛艦嗎？

此問題把我們帶回本文一開始所強調國際社會權力鬥爭與政治的現實本質，以及基於國家利益考量下大國一向採取「雙重標準」作法。

未來，美國會向北韓和伊朗就核武問題持續施壓，要求停止；但要美國終止AUKUS、放棄核潛艦建造計畫，似乎就沒有那麼容易了，因為美國的拳頭夠大！