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【專家之眼】海權國家對陸權國家的包夾：G7與北約峰會

聯合報／ 湯紹成/政治大學兼任教授
七大工業國（G7）領袖在德國巴伐利亞艾茂山莊舉行高峰會，如何確保能源供應無虞，以及如何應對俄烏戰爭，乃此次會議的重點，而其中有關中國的議題也是重中之重。美聯社
七大工業國（G7）領袖在德國巴伐利亞艾茂山莊舉行高峰會，如何確保能源供應無虞，以及如何應對俄烏戰爭，乃此次會議的重點，而其中有關中國的議題也是重中之重。美聯社

今年七大工業國集團（G7）年度峰會在德國南部巴伐利亞邦艾茂山莊(Schloss Elmau)舉行，與會各國領導人都對當前的國際經濟危機感到擔憂，其中包括部分國家的經濟成長率下滑與通貨膨脹飆升，以及因俄烏戰爭所導致的原物料短缺及供應中斷等。因而如何確保能源供應無虞，以及如何應對俄烏戰爭，乃此次會議的重點，而其中有關中國的議題也是重中之重。

美國總統拜登先聲奪人，在出發前就宣布一項G7的計畫，將從現在到2027年，美國政府將透過撥款、聯邦融資和運用私部門投資，爭取到6000億美元資金，來挹注全球貧困國家的基礎建設項目，以便與中國龐大的「一帶一路」倡議相抗衡。

因這項G7計畫的資金籌措將主要來自於私人投資者，且美國一般都還會以政治民主為標準來區分受援國，比如日前所舉行的美洲峰會，就因委內瑞拉等國不符民主原則而遭拒，反而受到一些國家反彈，如今美方是否會如法泡製，仍有待觀察。

其實，G7早在1975年就開始，主因當時的石油危機，但後來因亞洲金融風暴，在1999年又有G20的構想，直至2008年美國次貸危機肆虐全球之後，才正式召開G20高峰會，其中非西方國家包括金磚五國等成為大多數，其中尤以大陸的份量最重，導致G7的角色與功能被掩蓋。

此乃可由這次G7另外邀請非洲聯盟現任輪值主席國塞內加爾、拉丁美洲和加勒比國家共同體現任輪值主席國阿根廷、G20輪值主席國印尼與南非和印度等，一同參加峰會的特定會議得到證明。

其中印度與南非還是金磚五國的會員，G7挖腳的態勢明顯，尤其這些國家都大量購買俄國能源，導致西方國家的制裁效果打折。在去年G7峰會承諾，將遏制氣候變遷作為優先要務，但如今因對俄制裁導致天然氣短缺，德國和義大利都打算重啟污染最嚴重的燃煤電廠，可見G7當前的困境。

緊接著G7峰會之後，北約峰會將在馬德里舉行，本次峰會的重頭戲自然是烏克蘭危機和新版的「戰略構想」（Strategic Concept）。此外日本、韓國、澳洲、紐西蘭的領導人也將首次受邀出席，並有意促使北約國家與上述四國強化雙邊安全合作關係，形成構建連結太平洋與大西洋的聯盟。

北約秘書長史托騰柏格指出，由於西方國家的制裁以及俄烏戰爭，已使中俄兩國外交和軍事關係更加緊密。再加上北京否定歐洲安全的核心原則，比如至今未稱俄國侵烏以及反對北約東擴，不理會以規則為基礎的國際秩序，沒有分享共同的價值，例如新疆與香港問題，故中國崛起對北約來說是一大挑戰。由此可見，再加上拜登不久前才訪問東北亞，兩洋海權國家與亞歐陸權大國對峙的態勢進一步形成。

綜合觀之，G7國家峰會看來聲勢不小，但是一場俄烏戰事就讓其難以招架，通膨、罷工、能源、糧食與減排都已成為難題，而此次所提的類「一帶一路」成效如何，都在未定之天，G7的聲勢已大不如前。此外，北約雖有意將勢力伸入亞太，其中尤以韓國的角色特殊，目前首爾新政府傾美意向明顯，又還有意駐紮薩德飛彈，必將對朝核危機火上加油，因而北約與亞太國家合作的效果還有待觀察。

G7 北約 俄烏戰爭

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