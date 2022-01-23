【專家之眼】從烏克蘭危機看拜登弱勢領導

最近美國總統拜登曾表示，俄羅斯總統普亭將會「介入」(move in )烏克蘭，但不希望發生全面戰爭，並不斷重申普亭將會付出嚴重而昂貴的代價。同時拜登還表示，北約各國對於烏克蘭方面的意見分歧，但若俄羅斯軍隊入侵，將會改變一切，但若只是輕微的入侵(minor incursion)，那北約內部則會產生爭議。

之後，白宮官員急忙澄清，如果任何俄羅斯軍隊越過烏克蘭邊境，那將是一次新的入侵，美國及盟國將迅速、嚴厲和團結一致地應對，俄羅斯的任何軍事行動都將受到西方迅速與嚴厲的回應。此外，美國國務卿布林肯也與德國、法國和英國的外長會晤，就可能入侵烏克蘭的西方戰略進行協調。他此前曾警告稱，俄羅斯可能會在短時間內襲擊烏克蘭。

由此可見，拜登的弱勢領導風格極其明顯。首先，拜登先前就曾表示美國不會出兵烏克蘭，只是以經貿制裁來威脅。其實出兵與否不一定要表明，這樣才能比較讓對方感到高深莫測，並謹慎行事。雖然這是美國大多數民眾的想法，因為一般美國人對於烏克蘭確實知之甚少，但這就已經洩露底牌。

再者，拜登還稱小型入侵會導致北約爭議，好似展現對於普亭的部分容忍。對此，甚至連烏克蘭總統澤連斯基都回擊稱，世上沒有輕微的入侵，就像沒有因失去親人而造成的輕微傷亡和悲傷一樣。

再加上，拜登的言論頻遭白宮打臉，確實令人詫異，因為以往白宮發言人都是在替總統說明與辯護。在面對烏克蘭與台灣問題時的情況類似，拜登曾作出對台灣防衛的口頭承諾，但隨即白宮發言人卻稱一中政策未變，這對於拜登的威信確實大打折扣。

相對於強勢的普亭，兩位領導人的行事風格天差地別。對上述拜登的言論俄方則強烈回應稱，不排除在古巴與委內瑞拉建立飛彈設施。俄羅斯在烏克蘭邊境附近已駐軍約一萬士兵，展現雄強氣勢，但仍否認有意入侵。而普亭總統向西方提出了一系列要求，堅稱永遠不應允許烏克蘭加入北約，並要求北約放棄在東歐的軍事活動，以迫使西方認真對待俄羅斯的安全要求，還堅持必須以協定方式為之，但遭美方拒絕。

這就讓人回想起古巴飛彈危機。1962年十月，當時冷戰方興未艾，蘇聯乃應古巴之託，在當地部署了彈道導彈，使得美蘇緊張情勢迅速震驚全球，因美方事先在義大利和土耳其部署類似的導彈，還介入古巴內戰。古巴導彈危機前後持續一個多月，被認為是冷戰時期最接近美蘇全面核戰的險局。

當時美國國家安全會議還建議甘迺迪總統對古巴進行空襲，以破壞蘇聯的導彈設施，然後大舉入侵被共產黨革命成功的古巴，但並未被接受。結果，甘迺迪總統運籌帷幄，美蘇雙方達成協議，蘇聯公開從古巴撤出核導彈，而美國則從土耳其和義大利撤走核導彈，美方還保證不會再入侵古巴，且美蘇之間還建立熱線，雙方各退一步危機解除。

當前歐盟總部的氣氛十分詭譎，確實擔心歐洲可能會陷入數十年來最嚴重的安全危機，烏俄險情也與古巴危機類似。但歐盟輪值主席法國總統馬克宏聲稱，歐盟應該單獨與俄羅斯對話，直接扯美國後腿，此乃可謂數個月前法國被美國以AUKUS羞辱的回擊，可見拜登要領導歐洲盟邦確實不易。

以目前拜登總統的領導風格觀之，日後就算烏俄危機解除，只要能避免像阿富汗一樣灰頭土臉的結局，就已經算是大功一件。而這是否是拜登重亞輕歐的表現，那就還需要觀察。