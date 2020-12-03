【專家之眼】北京與吉隆坡南海對峙 檯面演戲檯下默契

美國智庫戰略與國際研究中心(CSIS：The Center for Strategic and International Studies)所轄亞洲海事透明倡議組織(AMTI：The Asia Maritime Transparency Initiative)日前刻意透過其社群媒體平台對外公佈，中國大陸海警艦艇與馬來西亞海軍巡邏艦艇，在南海南康暗沙鄰近瓊臺礁水域對峙衛星照片影像，但是此等資訊並未同步出現在該項研究計畫專屬網頁，顯然該智庫是刻意運用遠較其專屬網頁更強之社群媒體傳播能量，向關切此等議題讀者群傳播此項訊息。

依據該項臉書貼文上百則回應以及另有超過兩百餘次轉發分享，再加上特定國家媒體轉述報導，顯然是發揮了相當程度的傳播效果。但是在傳播過程中，被讀者揭露出，馬來西亞海軍巡邏艦艇居然是由中國大陸造船廠所承建，同時雙方航行圖像紀錄有顯現出相當程度配合航行樣態，反而不是對立衝突攔截軌跡，更是耐人尋味。

此外在觀察雙方艦艇在海上相遇時，其實從未發生過任何對立衝撞，甚或是透過通訊電文向對方喊話；假若再仔細回顧與檢視中國大陸與馬來西亞媒體，對於雙方艦艇在爭議海域同時活動狀況報導模式，就會更讓人覺得其中甚有玄機，到底這葫蘆中是在賣何種膏藥呢？

其實北京與吉隆坡雙方處理海域爭議確實是有其默契，同時其政治領導階層與身處第一線在海上遭遇接觸現場之專業人員，都對於如何約制雙方可能發生意外衝突，更具有極高默契，因此對於西方智庫或是媒體見縫插針或是渲染報導來說，中國大陸與馬來西亞顯然是無意被人所操弄並且隨之起舞。

雙方政府高層在面對海域爭議課題時，深深理解到此種爭議不可能靠第一線人員相互較勁衝突，獲得任何解決問題之利基，反而會引發各自社會負面情緒，讓理性處理爭議問題更加棘手。因此北京與吉隆坡雙方對於在爭議海域進行巡邏之艦艇與專業人員，都設定極為嚴格之紀律要求，避免因為被第一線人員所挑起衝突，主導整個情勢發展軸向。

就負責要在爭議海域進行巡邏之艦艇官兵來說，到此等海域定期偵巡是要給本身國民與社會有所交代，但政治指導層級所頒佈任務訓令相當明確，就是不要胡亂攪局，讓狀況失控產生衝突到不可收拾地步。所以在上有政策前提下，雙方艦艇官兵透過軍事外交與多軌協商，居然也找到能夠向上級與社會有所交代，但又能夠避免擦槍走火之應對招數。

由於雙方艦艇都要留下任務執行影像紀錄，與其到達任務海域以自拍手法處理問題，毋寧雙方建立默契，儘量協調到同時現身，然後雙方各自替對方攝取影像，讓爭議島礁及沙洲與艦艇本身同時出現在相片中，然後透過網際網路相互交換影像檔，不但影像效果更加理想，雙方在此互動過程中，亦建立互信與情誼。

甚至還有小道消息指出，雙方還曾透過施放小艇或膠舟，在海上去傍靠對方艦艇，各自交換伙食換換口味進行交誼活動。但此種檯面下默契，雙方海上勤務專業人員，總是會心一笑打死絕不認帳，讓大家最後只能獲得「您懂得」作為回答。

政治是大人物要面對，但海域巡邏是專業要去處理，北京與吉隆坡南海巡邏第一線艦艇，透過海域執法勤務專業人員所建立工作默契，其實是透露出雙方面對問題之成熟態度與理智思維，亦讓政治高層不會被基層失控所挑起衝突牽著鼻子走，相對於中印邊界頻頻失控，其實在南海北京與吉隆坡有如此默契，更有助於維持區域穩定建立規則。