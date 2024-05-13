任教育部長逾7年 潘文忠：3年疫情沒讓學生學習中斷

任職逾7年的教育部長潘文忠今天表示，COVID-19疫情期間是最大挑戰，但因中央與地方一起努力，讓學生學習沒有中斷，重大入學考試也都克服困難舉行。

立法院教育及文化委員會今天邀請潘文忠，進行「大學推動國際招生及台灣優華語計畫之執行成效及檢討」專題報告。

民進黨立委陳培瑜質詢時詢問，潘文忠擔任教育部長約7年，是最懂國教的部長，她也詢問潘文忠在這段工作時間，最有成就感及覺得遺憾的事。

潘文忠提到，自己任期7年多，在任約2645天，其中108課綱要培養未來孩子具備的能力，並邀請各界參與，工作非常繁雜，但也是一次比較完整的討論。

潘文忠坦言，COVID-19疫情（2019冠狀病毒疾病）的3年是最大挑戰，許多國家的學生在入學或學習中斷，而台灣因為中央與地方一起努力，讓學生學習沒有中斷，各項重大入學考試也克服困難舉行，學生即使確診，還是能參加考試。

即將卸任的潘文忠也關心學生輔導法修法，他指出，這些年大家都很關心校安及霸凌議題，現在整個社會環境大幅變化，學生在心理情緒與學習上都受到大幅影響；學生輔導法修法，在意見整合上還要努力，希望就目前遭遇的各面向問題多加協助，以支持孩子心理上發展的需求。