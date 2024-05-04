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「此刻政治環境面對嚴重挑戰」 柯建銘盼新內閣堅持住

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨總召柯建銘下午舉行記者會，痛批國民黨總召傅崐萁一再毀憲亂政、沒收民主。記者胡經周／攝影
民進黨總召柯建銘下午舉行記者會，痛批國民黨總召傅崐萁一再毀憲亂政、沒收民主。記者胡經周／攝影

準總統賴清德今率新內閣團隊參與「行動創新AI內閣新閣策勵營」，有鑒於國會三黨不過半，會上也請來民進黨立法院黨團總召柯建銘傳授國會溝通技巧。他提醒，此時此刻的政治環境要面對嚴重挑戰，必須堅持住，但他認為，挑戰困難本來就是一種價值。

新內閣的「新生訓練」今日正式登場，會上賴清德將說明施政藍圖，準行政院長卓榮泰發表未來期許、副院長鄭麗君報告國家希望工程的推動藍圖，而副總統當選人蕭美琴也會在閉幕時致詞。會中安排綜合座談，新閣員也能利用中午用餐時間與下午茶敘認識彼此，為未來培養默契。

由於卓內閣團隊中有許多「新科閣員」，各界關注，在國會三黨不過半的情況下，首長們是否能抵擋得住在野砲火，為此，新閣策勵營也邀來柯建銘和黨團幹事長吳思瑤，為新閣員說明國會溝通與技巧，並提供相關觀察。

柯建銘會前受訪指出，總統府、行政院、民進黨及民進黨立法院黨團屬行政一體，如同汽車的四個輪子，歡迎新內閣團隊加入國家工程行列，但大家要很清楚，此時此刻的政治環境要面對嚴重挑戰，必須堅持住，但他認為，挑戰困難本來就是一種價值。

媒體問及，賴清德在新閣策勵營致詞中提及，對國家有益，但還沒取得共識的政策，執政黨責無旁貸必須溝通協調，是否會讓民進黨團壓力不小？

柯建銘則說，只要是有共識、福國利民的法案，無論誰提出，民進黨團都很歡迎，也希望能付諸實現，但現在立法院的法案中，有哪個有共識、符合福國利民，都在破壞憲政體制、破壞執政，採高度對立。

內閣 柯建銘 民進黨 賴清德

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