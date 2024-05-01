立委臨時提案 國民黨要求用字「中國」改「大陸」

立法院內政委員會立委今天在會中臨時提案，國民黨立委要求將內文用字「中國」改為「大陸」，幾經協調修改用字後，臨時提案才得以通過。

立法院內政委員會今天邀請內政部、交通部、大陸委員會（陸委會）、財團法人海峽交流基金會、原住民族委員會就「針對陸方開放大陸觀光客來台具體回應及作為」進行專題報告並備質詢。

民進黨立委於會上提出臨時提案，內容提及「我國大陸委員會曾釋出善意」、「我國交通部」、「期望我國與中國同時開放禁團令」等字句；國民黨立委對於用字有疑慮，認為「中國」應改為「大陸」。

民進黨立委蘇巧慧、王美惠一度發出異議，直問「為什麼」；國民黨總召傅崐萁期間進入內政委員會會議室，與同黨籍立委齊聚一桌討論。傅崐萁對民進黨立委說，立法院任何提案都不能牴觸憲法，蘇巧慧、王美惠等人才接受更改用字要求。

在國民黨要求下，臨時提案內容用字有所更動，「期望我國與中國同時開放禁團令」，更改為「期望台灣與大陸同時開放禁團令」；「片面宣布M503航線更貼近海峽中線，逼近我國限航區」，更改為「逼近台灣限航區」。

國民黨立委在會中提出臨時提案，要求交通部、陸委會等相關部會立即開放福建、平潭往返台灣的客運運輸；在民進黨要求下，臨時提案內容刪去「民進黨做不到、不願做、不想做，只有國民黨積極做、努力做、認真在做」等字句後通過。